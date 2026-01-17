ИЗПРАТИ НОВИНА
Шеф Манчев се закани на Дечо: Тръгвам към Пловдив и ще ти дърпам ушите, момче!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:26Коментари (0)412
Напрежение, смях и малко рокендрол влязоха в последния епизод на "Черешката на тортата“, където Дечо едва не изпусна вечерята си в решителния момент.

Докато изваждаше ястието от фурната, ситуацията стана толкова драматична, че дори шеф Иван Манчев не пропусна да се включи с шеговит коментар от екрана: "Дечо, след малко тръгвам към Пловдив, ще ти дърпам ушите, момче!“

За щастие, кулинарната мисия завърши успешно и ястието благополучно стигна до масата, посрещнато с аплодисменти и облекчение.

През цялото време до него беше и приятелката му Кристина, която помагаше с подготовката и внасяше допълнителна доза спокойствие в иначе напрегнатата вечер.

Изненадите обаче не спряха дотук. Дечо реши да впечатли гостите не само с менюто, но и с музикален подарък – изпълнение на своята авторска песен "Блатото“, която все още не е официално издадена. Малкият миниконцерт внесе съвсем различна атмосфера и превърна вечерята в истинско шоу.

В крайна сметка Дечо събра общо 72 точки от оценките на останалите участници. Това обаче не беше достатъчно за победата на вечерта. Черешката на тортата заслужено отиде при Мая, наричана от останалите "ледената кралица с добро сърце“, която впечатли с хладнокръвие, стил и стабилно представяне в кухнята, пишат от Блиц.

Епизодът остави след себе си вкус не само на добре приготвена храна, но и на забавни моменти, музика и приятелско напрежение – точно това, което прави "Черешката на тортата“ толкова гледаемо


Статистика: