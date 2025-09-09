ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сестрите на Иво Карамански - аут от сватбата
Сватбата между Карамански-младши и Пепе се състоя вчера на луксозни парти в Балкана в присъствието на много близки, приятели и роднини на двойката. Трите деца на Антоанет от предишните й връзки, както и четвъртото й от Иво бяха сред специалните гости на събитието. Трите законни наследнички на биологичния му баща Иво Карамански – Ралица, Александра и Деси, обаче не присъстваха на сватбата. Единствената сестра, която бе поканена, бе 15-годишната Ава от връзката на Нели Атанасова с актьора Александър Сано.
Припомняме, че 28-годишният Иво е извънбрачен син на мафиота от бившата гимнастичка Нели Атанасова. От законната си връзка с Галя Лукановска Кръстника има 3 дъщери, които според слухове от ъндърграунда са получили цялото му наследство. Единственият му син, макар и признат по документи от мафиота, не е наследил нито лев от милионите на баща си. "От него имам няколко златни гривни, които са твърде кичозни и не бих ги носил. Пазя си ги като сантиментален спомен“, разказвал е Карамански-младши.
През годините той неведнъж е бил питан за отношенията със сестрите си и винаги е твърдял, че се разбират и поддържат връзка. В действителност обаче почти никога не са засичани заедно, а близки до фамилията разкриват, че финансови раздори са ги отдалечили един от друг.
Доказателство за това е и липсата им на грандиозното сватбено парти на Карамански-младши и Антоанет Пепе. Не е ясно дали Ралица, Александра и Деси изобщо са получили сватбени покани или някой от главните герои на събитието е решил да си спести лицемерните поздравления, пише Intrigi.bg…
