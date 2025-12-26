ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Сестри са оставени сами на Коледа, докато родителите им са на ваканция за 9 дни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:17Коментари (0)1092
©
Датата е 21 декември 1992 г. – само две години след премиерата на "Сам вкъщи“. Но за разлика от филма с Маколи Кълкин, тази история няма нищо общо с комедия. Това е случаят, който разтърсва цяла Америка. Една жена от Чикаго отваря вратата на дома си и открива две малки момичета – 9-годишната Никол Шу и 4-годишната ѝ сестричка Даяна – треперещи от студ. Разказват й, че родителите им ги били оставили сами за деветдневна коледна ваканция в Мексико.

Кони Щаделман, жената, която ги намира, по-късно разказва, че момичетата ѝ казали как пожарната им аларма била задействана, а отнякъде започнало да тече вода.

Родителите на двете изоставени сестрички са Дейвид Шу, тогава 45-годишен инженер, и 35-годишната му съпруга Шарън. Двамата заминали на почивка в Акапулко, оставяйки момичетата сами в семейния триетажен дом в стил "Тюдор“, точно на Коледа.

 

Не оставили бавачка. Не дали телефон за спешна връзка. Само бележка с инструкции кога да се хранят и кога да си лягат, няколко замразени ястия и кутии със зърнена закуска.

По думите на Никол: "Дълго време се чудех какво ли правят и защо не са с нас.“

По-късно става ясно, че това не е първият подобен случай – момичетата били оставяни сами и предишното лято за четири дни.

След като децата пристигат в дома на Щаделман, пожарникари и полицаи идват по сигнал за дим. Не откриват пожар, но не откриват и никакви възрастни. Така започват въпросите.

Момичетата първо са настанени при баба си, а след това в приемна грижа. Междувременно властите издирват родителите им. Те са засечени едва на 28 декември на летището в Хюстън при завръщането си от Мексико.

Срещу двамата са повдигнати две обвинения за изоставяне на дете, жестокост към деца и отделно – обвинение за застрашаване на детето. Случаят предизвиква бурна реакция в цялата държава.

Медиите описват семейството като затворено и отчуждено от близките си. Излиза наяве, че Дейвид някога бил фармацевт, но се отказал от лиценза си след признание, че е откраднал близо 1900 таблетки силен Валидол от аптеката, в която работел. После се преквалифицирал като инженер.

Шарън е описана от собствения си баща като "буквално отшелничка“. "Казала на собствената си майка, че трябва да си запише час, за да я види,“ споделя той пред PEOPLE.

В крайна сметка двойката сключва споразумение, за да избегне съдебен процес, и получава две години пробация.

Но случаят оставя своя отпечатък. След огромния обществен натиск през 1993 г. законодателите в Илинойс променят закона за изоставяне на деца. През същата година момичетата биват дадени за осиновяване, пише Ladyzone.

Дори след затихване на медийния шум, съседите са категорични, че децата не трябва да се връщат при родителите си. Съседът Бил Щаделман казва:

"Забравете затвора. Нека да ходят в Акапулко, в Европа, където си искат. Само не ги връщайте пак при децата.“


Още по темата: общо новини по темата: 2745
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
26.12.2025 »
предишна страница [ 1/458 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще о...
08:23 / 26.12.2025
Заседяването около масата по празниците носи риск
08:24 / 26.12.2025
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
26 декември – Денят на бащата
08:24 / 26.12.2025
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"
Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"
08:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Зима 2025/2026 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: