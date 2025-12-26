Сестри са оставени сами на Коледа, докато родителите им са на ваканция за 9 дни

© Датата е 21 декември 1992 г. – само две години след премиерата на "Сам вкъщи“. Но за разлика от филма с Маколи Кълкин, тази история няма нищо общо с комедия. Това е случаят, който разтърсва цяла Америка. Една жена от Чикаго отваря вратата на дома си и открива две малки момичета – 9-годишната Никол Шу и 4-годишната ѝ сестричка Даяна – треперещи от студ. Разказват й, че родителите им ги били оставили сами за деветдневна коледна ваканция в Мексико.



Кони Щаделман, жената, която ги намира, по-късно разказва, че момичетата ѝ казали как пожарната им аларма била задействана, а отнякъде започнало да тече вода.



Родителите на двете изоставени сестрички са Дейвид Шу, тогава 45-годишен инженер, и 35-годишната му съпруга Шарън. Двамата заминали на почивка в Акапулко, оставяйки момичетата сами в семейния триетажен дом в стил "Тюдор“, точно на Коледа.







Не оставили бавачка. Не дали телефон за спешна връзка. Само бележка с инструкции кога да се хранят и кога да си лягат, няколко замразени ястия и кутии със зърнена закуска.



По думите на Никол: "Дълго време се чудех какво ли правят и защо не са с нас.“



По-късно става ясно, че това не е първият подобен случай – момичетата били оставяни сами и предишното лято за четири дни.



След като децата пристигат в дома на Щаделман, пожарникари и полицаи идват по сигнал за дим. Не откриват пожар, но не откриват и никакви възрастни. Така започват въпросите.



Момичетата първо са настанени при баба си, а след това в приемна грижа. Междувременно властите издирват родителите им. Те са засечени едва на 28 декември на летището в Хюстън при завръщането си от Мексико.



Срещу двамата са повдигнати две обвинения за изоставяне на дете, жестокост към деца и отделно – обвинение за застрашаване на детето. Случаят предизвиква бурна реакция в цялата държава.



Медиите описват семейството като затворено и отчуждено от близките си. Излиза наяве, че Дейвид някога бил фармацевт, но се отказал от лиценза си след признание, че е откраднал близо 1900 таблетки силен Валидол от аптеката, в която работел. После се преквалифицирал като инженер.



Шарън е описана от собствения си баща като "буквално отшелничка“. "Казала на собствената си майка, че трябва да си запише час, за да я види,“ споделя той пред PEOPLE.



В крайна сметка двойката сключва споразумение, за да избегне съдебен процес, и получава две години пробация.



Но случаят оставя своя отпечатък. След огромния обществен натиск през 1993 г. законодателите в Илинойс променят закона за изоставяне на деца. През същата година момичетата биват дадени за осиновяване, пише Ladyzone.



Дори след затихване на медийния шум, съседите са категорични, че децата не трябва да се връщат при родителите си. Съседът Бил Щаделман казва:



"Забравете затвора. Нека да ходят в Акапулко, в Европа, където си искат. Само не ги връщайте пак при децата.“