ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Семейството на сестрите Хадид застана на страната на Виктория Бекъм срещу Никола Пелц
Интересното е, че изглежда историята се повтаря, тъй като според множество медийни източници Ануар Хадид, бивше гадже на Никола, също се е отдалечил от семейството си, докато е излизал с нея. Двамата са се срещали в периода между 2016-2018 г. Става ясно, че актрисата е внесла голямо напрежение в семейство Хадид, съобщава Mirror.
В публикация в "X“ се твърди: "Съпругата на Бруклин Бекъм преди това е излизала с Ануар Хадид, а той също е спрял да говори с родителите си. Йоланда [майка му] каза: "Няма да го позволя“.
Алана Хадид, сестра на Ануар, отправи остра атака към Никола Пелц. Тя намекна, че актрисата търси слава от години, пише ladyzone.
В отговор на официалното изявение на Бруклин за тормоза от родителите му, Алана отговори под коментара на фотографа Илай Резкала, който гласеше: "Да завършиш осем абзаца мрънкане за семейните си кирливи ризи с "искаме лично пространство“ - това ми е напълно достатъчно да разбера всичко.“
Хадид отговори на Резкала: "Точно така, а това момиче не иска лично пространство, опитва се да бъде известна от десетилетие.“
Слуховете за Никола и Ануар започнаха от около 2017 година. По това време тя беше на 22, а той на 17, все още ученик. Видеоклип в Snapchat, на който те се целуват на парти, бързо се разпространи онлайн.
Няма потвърдени точни дати, но се смята, че за първи път са започнали да се виждат през 2016 г. До средата на 2017 г. те вече бяха обявили публично връзката си. Посещаваха събития, появяваха се на червени килими заедно и публикуваха общи снимки.
Според информациите по това време майката на Ануар, Йоланда, е имала притеснения относно връзката им. След като Пелц и Хадид се разделиха през 2018 г., той отново възстанови контакт с родителите си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3089
|предишна страница [ 1/515 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Огромна изненада в "Като две капки вода"
15:02 / 22.01.2026
Група "Клас" се завръща след повече от 13 години отсъствие на Phi...
12:38 / 22.01.2026
Официално удвоиха стоте хиляди лева в "Стани богат"
10:30 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Икономичният режим на бойлера
23:21 / 21.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, пъ...
16:50 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS