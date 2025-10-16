ЗАРЕЖДАНЕ...
|Семейството на Даян Кийтън разкри причината за смъртта й
"Семейство Кийтън е много благодарно за всички послания на любов и подкрепа, които получихме през последните няколко дни в паметта на Даян, която почина от пневмония на 11-ти октомври", гласи официалното изявление, публикувано от списание People.
Близките насочват всеки, който желае да почете паметта на актрисата, да направи дарение в подкрепа на каузите, близки до сърцето ѝ: "Даян обожаваше животните си и беше всеотдайна в подкрепата си за бездомните хора".
Припомняме, че актрисата почина миналата седмица на 79-годишна възраст в Калифорния.
Кийтън става известна през 70-те години на миналия век благодарение на ролята си във филмите "Кръстникът“ и сътрудничеството си с режисьора Уди Алън. Тя печели "Оскар“ за най-добра актриса за "Ани Хол“ от 1977 г. Дългата ѝ кариера включва филми като "Клуб "Първа съпруга", множество сътрудничества с режисьорката Нанси Майърс и поредицата "Книжен клуб" и филма "Невъзможно твой".
