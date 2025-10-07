ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Селин Дион се появи неочаквано на грандиозно събитие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:06Коментари (0)591
©
Селин Дион е сред най-обичаните звезди – и като музикална икона, и като личност. И всяка нейна публична поява буди радост и интерес.

Изпълнителката нямаше как да се остане незабелязана на концерта на Пол Маккартни, провел се в Лас Вегас в събота, 4 октомври. 57-годишната суперзвезда бе сред публиката заедно със синовете си, наслаждавайки се на всеки момент от изпълнението на единия от легендарните членове на Beatles.

Облечена в елегантен черен поло пуловер и шапка, Дион очевидно се забавляваше, аплодирайки, викайки и дори вдигайки юмрук в такт с музиката.  

Неотлъчно до нея бяха децата: Рене-Чарлз (24) близнаци Нелсън и Еди (14) – плод на дългогодишната ѝ връзка с Рене Анжелил, който почина през 2016 г. след борба с рак на гърлото. Оттогава най-голямата подкрепа на Селин са нейните деца. 

Появата на Селин Сион в събота има още едно важно значение – то е показателно за здравословното ѝ състояние в момента. През 2022 г. Дион разкри диагнозата си - синдромът на скования човек, рядко автоимунно и неврологично заболяване, което причинява тежки мускулни спазми и засяга мобилността и дишането. Оттогава певицата редуцира публичните си появи.

Редките ѝ излизания почти винаги са свързани с музика - първата ѝ любов и доживотна страст. По-рано това лято тя присъства на световното турне на Coldplay, по време на което където фронтменът Крис Мартин ѝ отдаде специална почит, посвещавайки ѝ песен.

Семейно щастие и подкрепа

През януари, 2025 г. Селин Дион публикува рядка снимка със своите трима сина в социалните мрежи в чест на деветата годишнина от смъртта на съпруга си Рене Анжелил.

"Рене, не можем да повярваме, че изминаха девет години. Няма ден, в който да не усещаме присъствието ти“, написа певицата в емоционален пост в Instagram. 

"Ти беше моят най-голям шампион, моят партньор и този, който винаги виждаше най-доброто в мен. Почитам те и ще липсваш завинаги. Обичаме те“, добави тя.От Hola припомнят, че първият син на двойката, Рене-Чарлз, е роден през януари, 2001 г. След девет години, шест инвитро опита и тежка спонтанна загуба, те с радост посрещнаха близнаците Еди и Нелсън - през октомври, 2010 г., припомня Ladyzone


Още по темата: общо новини по темата: 1622
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/271 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес ста...
20:09 / 06.10.2025
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:06 / 06.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, коят...
15:29 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV?
14:57 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: