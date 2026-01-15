ИЗПРАТИ НОВИНА
Селин Дион: Десет години без теб се усещат като само ден, а всеки ден се усеща като десетилетие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:20
©
Легендарната певица Селин Дион сподели емоционално послание към покойния си съпруг Рене Анжелил, отбелязвайки десетата годишнина от смъртта му. Изпълнителката на "My Heart Will Go On“ сподели снимка в Instagram на пиано със снимка на Рене върху него. 

"Mon amour, десет години без теб се усещат като само ден, а всеки ден се усеща като десетилетие... Десет години без твоята ласка и въпреки това всеки ден усещам докосването ти... Липсваш ни повече, отколкото можем да понесем, но ти ни научи да бъдем силни. Обичаме те повече, всеки ден и всяка година. Селин, Ар Си, Нелсън и Еди“, написа под кадъра Дион. 

Двойката се запознава през 1980 г., когато тя се явява на прослушване за него на 12 години. Те отиват на първата си среща, когато тя е на 19, а той на 45, и оповестяват публично романса си шест години по-късно. 

Селин и Рене се ожениха на пищна церемония в Монреал, Канада, през декември 1994 г. и посрещнаха най-големия си син, Рене-Шарл, през януари 2001 г.

Техните синове близнаци, Нелсън и Еди, се родиха през октомври 2010 г. Рене се е борил с рак няколко пъти, преди да почине от болестта през януари 2016 г. Канадската икона си взе двугодишна пауза от кариерата си през 1999 г., за да помага в грижите за Рене по време на първата му битка с рак на гърлото, и си взе още една почивка през 2014 г., когато ракът се завърна.

Той така и не успял да се възстанови от втория си пристъп на рак и почина два дни преди 74-ия си рожден ден. Рене-Шарл щеше да навърши 15 години, а братята му близнаци бяха само на пет по това време.

"Рене Анжелил, на 73 години, почина тази сутрин в дома си в Лас Вегас след дълга и смела битка с рака“, съобщи неговият представител в изявление по онова време. "Семейството моли личният му живот да бъде уважаван в момента.“

 Селин е откровена за мъката си и често отдава почит на бившия си мениджър в социалните мрежи. Тя сподели трогателна публикация по случай деня, в който той щеше да навърши 83 години, през януари 2025 г. "Днес е рожденият ти ден, но датата няма значение, защото няма ден, в който да не празнуваме живота с теб“, написа тя. "Ти си част от нас всеки ден в спомените, които ценим.“

57-годишната изпълнителка преживява собствената си здравословна битка през последните години, след като е била диагностицирана със Синдром на скования човек през декември 2022 г. Това е прогресивно неврологично разстройство, което се проявява със симптоми като скованост на крайниците, повишена чувствителност, болезнени мускулни спазми и затруднено ходене.

Болестта засяга способността на Селин да пее, тъй като причинява неконтролируеми мускулни спазми в гласните ѝ струни, което я кара да се оттегли от обществения живот в продължение на няколко години. 

"В един момент едва можех да ходя и много ми липсваше животът. Децата ми започнаха да го забелязват“, каза тя пред People. "Казах им: "Добре, те вече загубиха родител. Не искам да се страхуват.“ Казах им: "Вие загубихте баща си, [но] мама има заболяване и то е различно. Няма да умра. Това е нещо, с което ще се науча да живея, пише Ladyzone.


Статистика: