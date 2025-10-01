ЗАРЕЖДАНЕ...
|Селена Гомес със скрити послания в сватбената си рокля
Но да застане пред олтара и да каже "Да“ изглежда не е достатъчно за Гомес. Ето защо тя избра да подчертае колко важен за нея е Бланко по още един, неочакван и много специален начин.
Върху една от трите сватбени рокли, които Селена бе избрала за специалния ден, бе поставила специален символ върху високото деколте тип "халтер“ - бродирано сърце с инициалите на двойката и сватбената дата.
Това придаде още по-голяма уникалност на дрехата, изработена специално от Ralph Lauren за случая, включваща 300 ръчно оформени и пришити дантелени цветя, както и кристални орнаменти.
Гомес буквално сияеше от щастие, позирайки с красивата дантелена рокля до своя бъдещ съпруг.
Втората рокля на Гомес отново бе с високо деколте, но с гол гръб и малък шлейф.
От Ralph Lauren разкриват, че тази рокля е направена от двулицев сатен от естествена коприна и украсена с ръчно бродирана дантела.
За приема след сватбената церемония, певицата бе подготвила по-семпла, къса рокля с ръчно пришити памучни, копринени и ленени воали, която създаваше ефирна и елегантна визия.
"Сватбеното тържество бе невероятно,“ споделя близък до двойката пред People. "Всички се забавляваха и празнуваха до късно през нощта.“ И добавя още, че "церемонията е разплакала гостите“, тъй като Гомес и Бланко "бяха написали свои собствени клетви - едновременно забавни и трогателни.“
