Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе

Сексбомбата от "Хелс китчън" Мариела Чобанова чака бебе, пише "България Днес".



Талантливата кулинарка с големи гърди и издути устни дълго време крие, че е бременна, и мнозина от обкръжението й не подозират, че наближава щастливото събитие.



В момента Мариела е в 6-ия месец от бременността си, но коремчето й съвсем леко е наедряло, а готвачката изглежда в отлична форма и не е качила излишни килограми. Колоритната участничка в "Хелс китчън“ вече има момченце.



Преди няколко месеца Мариела и съпругът й отпразнуваха 10-ата си годишнина откакто са заедно.