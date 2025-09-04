ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Секси миньор влиза в "Игри на волята"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27Коментари (0)229
©
Секси миньор с доста корекции влиза в "Игри на волята“. Официално той бе оябвен за първия участник в седмия сезон на риалитито. Теодор, известен като Чикагото, влиза в битката.

Със завидни атлетически умения и външност, която няма как да остане незабелязана, той обещава да разбуни духовете на Арената. В Instagram вече се появи видео представяне с описание:

"Със завидни атлетически умения и грабващи окото... подобрения, Теодор – Чикагото ще атакува Арената на най-екстремното риалити."


Още по темата: общо новини по темата: 1100
04.09.2025 Нова звезда на ТВ хоризонта, дебютира след 30 минути
04.09.2025 Охраната на Васил Илиев спасява Соня Васи от взрив
04.09.2025 Честито на прекрасната Симона Халачева!
04.09.2025 На 69 Кичка Бодурова се похвали с нова мечтана придобивка
04.09.2025 Брад Пит ще снима в България, търси статисти
04.09.2025 Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
предишна страница [ 1/184 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Брад Пит ще снима в България, търси статисти
09:03 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на...
08:35 / 04.09.2025
Мира Добрева отново разбуни духовете в мрежата
21:33 / 03.09.2025
Васил Найденов избра Пловдив за звезден празник!
20:11 / 03.09.2025
Емили от "Ергенът" крие скандално минало
19:10 / 03.09.2025
В морето в Созопол се появи кръг от вълни, видимо в различен цвят...
15:03 / 03.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Катастрофи в България
Съединението и празник на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: