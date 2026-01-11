ИЗПРАТИ НОВИНА
Сексапилният и любимец на много българки Джан Яман излезе от затвора
©
Турският актьор Джан Яман бе освободен от ареста на полицията, където бе задържан преди два дни в рамките на мащабно разследване на истанбулската прокуратура за употреба на наркотични вещества, съобщи информационният сайт "Хаберлер". Джан Яман е освободен, след като са му направени изследвания на кръвта и на косата за употреба на наркотици и след като е дал показания пред полицията в разпит относно "притежание на наркотици или стимуланти за лична употреба", "улесняване на употребата на наркотици", "подбуждане към проституция" и др.

Той бе задържан в нощта на петък срещу събота при операция на силите по сигурността срещу трафика и употребата на наркотици в Истанбул. В полицията е бил получен сигнал, че актьорът Джан Яман е забелязан да взима наркотици в известен елитен хотел на брега на Босфора. Полицията организира акция в хотела, а също и в няколко популярни нощни клубове, като в операцията са участвали и специално обучени кучета за откриване на наркотици. 

Джан Яман бе задържан с още 6 души. Сред тях са певицата Селен Гьоргюзел, която бе задържана на връщане от участие в "Сървайвър", както и две популярни изпълнителки в турските сериали - Айше Саглам и Джерен Алпер.

Според информация във вестник "Хюриет" у Джан Яман е бил намерен наркотик, но прокуратурата не е издала заповед за арестуването му в рамките на разследването. Твърди се, че се изчакват резултатите от пробата за наркотици в Института за съдебна медицина в Истанбул, които се очакват след няколко дни.

Джан Яман, който има славата на мега звезда, е много популярен и в чужбина, особено в Италия. Задържането му предизвика силен отзвук в местните и чуждестранните медии. 

В края на октомври главната прокуратура в Истанбул започна мащабно разследване за употреба и разпространение на наркотици, което обхвана много журналисти, инфлуенсъри, бизнес лидери и фигури от телевизионния, филмовия и медийния сектор.

Някои бяха задържани, а след това освободени според резултатите от взетите проби за наркотици. Други, сред които са известните журналисти от проправителствените медии "Хабертюрк" и "Ахабер" - Вейси Акън и Мехмет Акиф Ерсой, са в ареста по обвинения в "притежание на наркотици или стимуланти за лична употреба", "улесняване на употребата на наркотици", "подбуждане към проституция", "пране на пари" и др.

В ареста са и редица турски популярни певци и изпълнители, както и няколко собственици на заведения, които са затворени. На немалка част от разследваните лица е наложена забрана за напускане на страната, включително на известния продуцент на култовия сериал "Великолепният век“ Тимур Савджъ.

Броят на задържаните в ареста към момента надхвърля 20 души. Разследването продължава, възможно е да има нови акции и нови задържани лица въз основа на показанията, дадени от арестуваните, съобщават турските медии.


