Сдобриха се!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13Коментари (0)1645
След десетилетие на мълчалива вражда и непрестанни сравнения, Тита и Гери-Никол най-накрая застанаха рамо до рамо на една сцена.

Мястото на музикалния "мирен договор“ стана Club Eleven в Студентски град, където стотици фенове се стекоха с една-единствена мисия – да видят с очите си дали двете поп диви ще си разменят ледени погледи или ще се случи нещо напълно неочаквано.

Очакванията бяха за напрежение, подмятания и може би дори открита драма. Вместо това обаче публиката получи истински спектакъл. Тита и Гери-Никол показаха уважение една към друга и изненадаха всички с акапелно изпълнение, което накара клубът да избухне в аплодисменти. Моментът бързо се превърна в най-коментираната сцена на вечерта.

И двете бяха безупречно подготвени – стайлингът им не отстъпваше нито на сцена, нито на самочувствие. Вместо съперничество, феновете видяха две уверени изпълнителки, които сякаш демонстрираха, че могат да споделят светлината на прожекторите без да си пречат.

Клиповете от вечерта вече обикалят социалните мрежи и събират хиляди гледания и коментари. Част от феновете вярват, че това е началото на ново приятелство, докато други подозират, че "сдобряването“ е по-скоро добре режисиран момент за пред публиката и камерите.

Историята между двете започна още в "X Factor“, когато бяха поставени в една група и напрежението между тях стана видимо. Успешните им кариери тръгнаха почти паралелно, а постоянните сравнения ги превърнаха в символ на модерното музикално съперничество. Комплексът, както твърдят фенове, остана да виси във въздуха години наред.

Дали сцената в Студентски град е поставила точка на старата вражда или е само запетая в дългата им история – това предстои да разберем. Едно е сигурно: Тита и Гери-Никол отново са в центъра на вниманието и този път – заедно.


Статистика: