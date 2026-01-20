ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сашо Кадиев с нов прякор
Още в началото разговорът тръгна в шеговит тон, а Милица Гладнишка не пропусна да подхвърли за добре познат навик на Сашо Кадиев – закъсненията.
С типичното си чувство за хумор тя отбеляза, че Христо Пъдев е изключително точен, усмихнат и винаги навреме, "за разлика от
другия… онзи с майката", намигайки към Кадиев и емблематичната му връзка с Катето Евро още от времето на "Преди обед".
Истинският смях в студиото обаче дойде, когато Христо Пъдев реши да разкрие новия прякор на Сашо.
"Знаете ли какъв прякор има Сашо?", подхвърли актьорът. И веднага добави с усмивка: "Богоявление – всички го чакат да дойде."
Репликата буквално взриви студиото, а водещият и публиката избухнаха в смях. Шегата бързо стана хит и в социалните мрежи.
Сашо Кадиев отдавна е известен с чувството си за хумор и самоирония, а подобни закачки по негов адрес сякаш още повече затвърждават образа му на любим, макар и понякога закъсняващ телевизионен герой, пише "Блиц".
