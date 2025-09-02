© виж галерията "На 1 септември цялото ни семейство сме на Свети Влас. Ще направим голямо празненство по случай 18-ия рожден ден на дъщеря ни." Това каза бизнесменът Христо Бакърджиев, съпруг на Сашка Васева. Това е първото море за тази година на попфолк ветеранката, тъй като по думите на мъжа й тя все още не си е възвърнала зрението.



Нито тя, нито съпругът й посочват какви подаръци са приготвили за наследницата им на тържеството в Свети Влас.



Освен на дъщеря Дупнишката Мадона и Христо Бакърджиев се радват и на син - Христо-Никола. Двамата са немски граждани, тъй като са родени в Германия. Младежът е вече на 23 години и гради успешна кариера на модел. Със сестра му се изявиха още като малки на детско модно ревю, а Васева бе сложила толкова силен грим на Христина-Елена, че предизвика вълна от негодувание сред БГ майките. Тогава Сашка призна, че макар да е завършила предучилищна педагогика, не я бива много във възпитанието на деца.



Единствената наследница на изпълнителката на "Левовете в марки" учи в Германия. Звездната ѝ майка се гордее много с успехите ѝ и най-вече на това как бързо и перфектно е усвоила немския език. "Аз не можах, труден ми е. Когато бях в болницата в Германия, ми превеждаше или преводач, или Христо", довери тя.



Щерката на Васева се е метнала на външен вид повече на баща си и вече омайва младите представители на силния пол с наследените от него сини очи. Още в четвърти клас момичето сподели, че иска да стане певица като майка си. За начало Христина-Елена се снима в клипа към парчето й "Хитът на сезона".



"Много харесвам рап. Гери-Никол харесвам, Криско също...", каза навремето дъщерята на скандалната фолкаджийка.



Сашка Васева заяви, че веднага е готова да подаде ръка на щерка си, в случай че тя реши да се посвети на пеенето. "Сцената ми е донесла на мен най-прекрасните изживявания. Била съм много щастлива с публиката винаги досега! Ако трябва да я посъветвам, бих й казала: "Да, развивай се, но усети кое най-силно те влече!". Нека първо да усети къде е нейният талант!", коментира тогава Сашка Васева.



Певицата издаде пред медиите, че Христина-Елена от дете е била суетна. "Обича да чете, но повече се вълнува от гримове, лакове, червила, екстеншъни. Ама от кого да види! Като майка си е. Аз все пак не съм толкова суетна, колкото си мислят хората. Христина-Елена много държи на външния вид и на себе си. В нейното шкафче има повече гримове, отколкото в моето", освети пристрастията на щерка си Дупнишката Мадона.



Девойката, която отпразнува 18-годишнината от появата си на бял свят с пищно парти в тузарския морски курорт, е късна рожба. Васева я ражда, когато е прехвърлила 40-те.



"На 42 усетих, че трябва да родя дете. Това беше много важно за мен, за да удължа живота си. И направих всичко възможно да се появи Христина-Елена. На тази възраст раждането беше рисково. Преди това бях посетила астролог, за да видя как ще протекат нещата. А преди този астролог бях ходила при няколко гадатели и те твърдяха, че ще умра млада, само на 46 години. Родих второто си дете с голямо желание и удължих живота си", изля душата си попфолк ветеранката, припомня "България Днес".