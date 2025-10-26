ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Сашка Васева: Бях гола, нахална и млада. Идваха на тълпи - бях атракция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:24Коментари (0)1090
© NOVA
Една от най-емблематичните певици на нашето време Сашка Васева гостува на Nova телевизия и направи едно от най-откровените си интервюта пред рицаря на сърцата - Мон Дьо. Тя призна, че носи вина пред децата си и въпреки годините те все още не могат да ѝ простят.

"Копирала съм само Мерилин Монро. Мисията ми е да бъда българка и певица на народа. Теме прегръщат и ми казват: "Ти си нашето момиче". В миналото остана меркантилната Сашка. Не се възползвах на 100%. 

На въпрос на Мон Дьо дали е била меркантилна, тя отговаря директно:

"Бях, да! Идваха на тълпи - бях атракция. Огромна! Но това ме обиждаше. Аз исках да им пея моите песни, в които има поезия, а те искаха две - "Георги..." и "Левовете в марки". Хляб и зрелища - от това се интересуват всички. Кой се интересува от моите истински чувства?"

"Обиждаха мен заради греховете на другите. Аз бях виновна заради другите."

На въпрос , ако се върне назад във времето, както би променила Сашка отговори:

"Това беше една червена рокличка, нямах друга. Не бях пошла. Бях гола, нахална и млада! Ядрена бомба с две бойни ядрени глави! 35 години рисуват това, което искат те да видят, а не това, което съм аз. Тази съблазън, която решавах да пръскам, беше по грешния път!", разкри фолкфурията.

Тя съжалява, че е много пъти е била "Гола, нахална и млада". Това трябваше да се запази за близките, кому беше нужно това за навън.

"Първата ми любов ме предаде най-жестоко, ожени се за италианка, но след две години се разведе с нея", призна Сашка и сподели, че три пъти ме е боляло най-тежко. Сред тях е и бащата на децата ми.

Тя заяви категорично, че в момента те двамата са само приятели: "Отношенията ни не са приключени, но някои неща няма как да се говорят, защото са лични. Нямам право да говоря, когато става дума за друг човек."

"Безкрайно го уважавам, но той е мой голям другар и аз съм му благодарна, че ме спаси", категорична бе изпълнителката на "Левовете в марки".

Певицата призна, че е минала през смъртта и я е видяла лице в лице. "Не се връщам назад, не искам, искам за живея сега".

"Имам грехове към децата си! Постоянно ги питам: "Простихте ли ми?' И те ми отговарят: 'Не, мамо! Засега - не!'", споделя Сашка със сълзи на очи.

"Надявам се да ми простят, защото съм им "Мама". Смятам, че ще дойде времето, когато ще ми простят. Те ме съдят заради кариерата, искат да изтрия снимките и публикациите."

Стопираха ме отгоре, нямаше време за много размисъл. На въпрос, тя казва, че може да роди нова публика за Сашка Васева, като ядрена бомба.


Още по темата: общо новини по темата: 1937
26.10.2025 Ето защо Бесте Сабри се ожени за бившия зет на Христо Стоичков, не е
бременна
26.10.2025 След два спонтанни аборта ергенка прави вливки за повече яйцеклетки
26.10.2025 Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в дома му миришеше на долнопробна кръчма
26.10.2025 Братя Аргирови искат да се сватосат с Тони Димитрова
26.10.2025 Брутален скандал между Брадъри
26.10.2025 Почина една от най-големите актриси на нашето време
предишна страница [ 1/323 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в д...
09:55 / 26.10.2025
Родопското одеало – символ или практичност?
09:59 / 26.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Четири зодии днес ще почувстват Божествено напомняне
07:28 / 26.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
България досега не бе виждала толкова знаещ ученик в "Стани богат...
22:26 / 25.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
12:15 / 24.10.2025
Ексклузивно: Помляна е колата от зверската катастрофа на Околовръстното в Пловдив
Ексклузивно: Помляна е колата от зверската катастрофа на Околовръстното в Пловдив
09:49 / 24.10.2025
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
10:34 / 24.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Бюджет 2025
Коледно-новогодишни празници 2025-2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: