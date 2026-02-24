ЗАРЕЖДАНЕ...
|Само две години след сватбата им и година след раждането на сина им те се разделят
"Решението беше взето с любов и уважение. Те ще продължат да отглеждат детето си заедно“, гласи сухото изявление, което остави феновете в недоумение.
Раздялата идва в изключително деликатен момент. Двойката има син, който е едва на годинка и три месеца. Припомняме, че малкият се роди на Хелоуин през 2024 г., а бременността на Александра беше едно от най-обсъжданите събития в Холивуд през миналото лято. Изглежда обаче, че магията между двамата се е изпарила по-бързо от очакваното.
Връзката им беше истински "екшън“ сценарий:
Май 2021: Първо потвърждение за връзката.
Края на 2021: Годеж.
Юни 2022: Романтична сватба.
Февруари 2026: Край на брака.
Александра, която изгря в "Пърси Джаксън“, а по-късно подлуди мъжете в "Спасители на плажа“ и "Истински детектив“, е на върха на кариерата си. Андрю Форм пък е човекът зад мегахитове като "Нито звук“ и "Чистката“, пише "Телеграф".
Това е втори развод за продуцента, който преди това беше женен за друга холивудска красавица – Джордана Брустър. Дали Дадарио ще намери утеха в нова роля, или ще се отдаде изцяло на майчинството, предстои да разберем.
