ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Само две години след сватбата им и година след раждането на сина им те се разделят
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:48Коментари (0)1240
©
Само две години след приказната си сватба, една от най-красивите двойки в меката на киното обяви окончателната си раздяла. Синеоката изкусителка Александра Дадарио и продуцентът Андрю Форм слагат край на брака си, потвърдиха официално представители на актрисата. 

"Решението беше взето с любов и уважение. Те ще продължат да отглеждат детето си заедно“, гласи сухото изявление, което остави феновете в недоумение.

Раздялата идва в изключително деликатен момент. Двойката има син, който е едва на годинка и три месеца. Припомняме, че малкият се роди на Хелоуин през 2024 г., а бременността на Александра беше едно от най-обсъжданите събития в Холивуд през миналото лято. Изглежда обаче, че магията между двамата се е изпарила по-бързо от очакваното.

Връзката им беше истински "екшън“ сценарий:

Май 2021: Първо потвърждение за връзката. 

Края на 2021: Годеж. 

Юни 2022: Романтична сватба. 

Февруари 2026: Край на брака. 

Александра, която изгря в "Пърси Джаксън“, а по-късно подлуди мъжете в "Спасители на плажа“ и "Истински детектив“, е на върха на кариерата си. Андрю Форм пък е човекът зад мегахитове като "Нито звук“ и "Чистката“, пише "Телеграф". 

Това е втори развод за продуцента, който преди това беше женен за друга холивудска красавица – Джордана Брустър. Дали Дадарио ще намери утеха в нова роля, или ще се отдаде изцяло на майчинството, предстои да разберем.


Още по темата: общо новини по темата: 3510
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
23.02.2026 »
23.02.2026 »
23.02.2026 »
предишна страница [ 1/585 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина известен актьор
11:43 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изк...
10:46 / 24.02.2026
Този продукт поскъпна от 29 лева на 29 евро
10:36 / 24.02.2026
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 ...
08:54 / 24.02.2026
Много сериозна снежна буря отмени хиляди полети
08:07 / 24.02.2026
Битката в "Капките" е вече факт
09:12 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Тенис от Пловдив и региона
Служители в държавните горски и ловни стопанства протестират
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: