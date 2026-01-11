Сами Хосни за отслабването: Рязкото спиране на храната и екстремните тренировки не са решение

© След празничните трапези, алкохола и нарушената рутина много хора посягат към драстични диети и изтощителни тренировки. Фитнес експертите Биляна Йотовска и Сами Хосни обаче са категорични – пътят към добрата форма не минава през лишения, а през устойчиви навици и разумен подход.



Калорийният капан



Според Биляна Йотовска преяждането по празниците е напълно нормално, но истинският проблем идва от комбинациите в чинията. "Смесването на мазнини с въглехидрати, плюс алкохол, създава калорийна бомба", обяснява тя. Решението не е глад, а движение – редовно и съобразено с натоварения ритъм на работещите хора. "Движението трябва да е част от ежедневието. Ходенето е полезно, но не го приемайте като тренировка, а като бонус", допълва Йотовска.



Алкохолът – невидимият саботьор



Темата за алкохола също не бива да се подценява. Йотовска напомня, че виното съдържа фруктоза – вид захар, която забавя резултатите. При повод тя препоръчва умерена консумация на твърд алкохол, комбиниран с лимон или грейпфрут. "Ликьорите и вермутите са най-лошият избор заради високото съдържание на захар", уточнява тя.



Малки стъпки, голям ефект



Сами Хосни предупреждава, че прекалената мотивация в началото на годината често води до грешки. "Рязкото спиране на храната и екстремните тренировки не са устойчиви. Промяната трябва да става постепенно", казва той. Според него едно-две преяждания не са фатални, ако след тях се върнем към балансиран режим.



Най-важният му съвет е да сменим фокуса си: "Не гонете резултат, а повторяемост. Когато изградите навици, резултатите идват сами."



В крайна сметка и двамата са единодушни – здравето не е краткосрочна цел, а инвестиция. Балансът и постоянството са ключът към форма, която се запазва не за месец, а за цял живот, пише HotArena.