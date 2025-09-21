ЗАРЕЖДАНЕ...
|С тези стъпки туршията никога няма да се развали
Домакините са заети с приготвянето на зимнина и за да се запази тя дълготрайна, е необходимо да сложат приготвената туршия, краставици или друг вид зимнина в стерилизирани буркани или бутилки. Преди да се извърши процесът на стерилизация, е необходимо да ги подготвите правилно, тоест да ги измиете старателно, защото стерилизацията е безполезна, ако стъклото е измито лошо.
Измийте бурканите и бутилките на ръка в топла вода с препарат, а съдовете измийте с мека гъба или четка, която ще достигне до всички ъгли.
След измиване ги изплакнете добре под силна струя вода и след това ги оставете да се отцедят върху суха повърхност.
Най-добре е да се суши по естествен път с отворената страна надолу. Едва когато сте направили всичко това, бутилките и бурканите са готови за стерилизация.
Как да стерилизирате буркани и бутилки на котлона?
Поставете вече измитите буркани и бутилки в тенджера, която сте напълнили с вода почти до горе.
Оставете водата да заври, покрийте и варете поне 10 минути.
След това изключете котлона и оставете бутилките и бурканите там, докато са готови за употреба.
Най-добре е да ги използвате скоро след стерилизацията.
Как да стерилизирате буркани и бутилки във фурната?
Стерилизирането на бутилки и буркани във фурната е най-ефективният начин.
Поставете хартия за печене върху тава за печене и подредете бурканите и бутилките така, че да не се докосват и отворите им да сочат надолу.
Загрейте фурната до 140°C и подсушете бурканите и бутилките за около 15-20 минути, пише glossy.espreso.co.
Как да стерилизирате буркани и бутилки в микровълнова фурна?
След като измиете добре бурканите и бутилките, не ги подсушавайте, а ги сложете в микровълновата фурна, настройте я на най-високата температура и ги оставете вътре за 60 секунди.
Стерилизация на капаци и затварящи устройства
Стерилизирайте капаците, като ги поставите във вряща вода и ги оставете да се варят още 10 минути.
Внимавайте! Отстранете гумената приставка, ако има такава, и я изперете отделно в гореща вода.
