ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ружа Игнатова към брат си: Не се притеснявай, скоро ще се върна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14Коментари (0)1249
©
Видях за последно сестра ми два-три дни преди да изчезне. Беше събрала хората от компанията, успях да поговоря с нея насаме за кратко. Каза ми, че заминава за кратко, но да не се притеснявам, скоро ще се върне. Никога не я бях виждал толкова изтощена. Това е последната снимка, която е запечатана в съзнанието ми“, казва Константин Игнатов в подкаста "Без филтър с Патрашкова“.

В безпрецедентната си изповед той разказва за живота на семейството в Германия, за компанията Оne Соin, в която потъват 4 милиарда долара, за гнева, който е изпитвал към Ружа, и опита да прости. Признава, че се е радвал на успехите на сестра си, без да подозира как точно ги постига. Сигурен е обаче, че много от хората от обкръжението й са я използвали.

Най-кошмарните дни в живота му са 34-те месеца, които той прекарва в щатски затвор, където попада след изчезването на Ружа. Побоищата зад решетките в Америка били всекидневие, самият той е нападнат и му пукат черепа. Оцелява единствено защото по това време полицаи правят проверка на затвора и предотвратяват фатални последствия. Дълго време му е трудно да се отърве от стигмата, че е партньор на сестра си в престъпленията. Дори прави опит за самоубийство с медикамент, който приспива коне. Изненадващо обаче оцелява.

От години нито Константин, нито майка му са виждали дъщерята на Ружа Игнатова, за която се грижи съпругът й - германецът Бьорн Щрел. Детегледачката изпраща една-две снимки на момичето годишно на семейството й в България. Константин твърди, че бащата на момичето крие от нея коя е майка й.

Днес братът на Ружа Игнатова живее у нас, консултант е на международни компании, обикаля училища и спортни клубове, за да разказва на тийнейджърите, че щастието не е в бързите пари, а в образованието и спорта. Написа и книга, която кръсти "Дъното“, където разказа за живота си, внушавайки, че има място за втори шанс. Неотдавна стана баща на момиченце и твърди, че днес най-после се чувства щастлив, пише HotArena.


Още по темата: общо новини по темата: 1313
17.09.2025 Ева Веселинова с луди скандали с Гала и Андре Банда Банда
17.09.2025 Тя е бременна отново - за 4 път
17.09.2025 Появиха се кадри от големия лъскав купон на bTV
17.09.2025 Алла Пугачова: Киркоров не може да ми се сърди, аз му дадох всичко
17.09.2025 Деси Стоянова влиза в риалити
17.09.2025 Водещият на новото предаване: Който не го хареса, да ми удари шамар на
улицата
предишна страница [ 1/219 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Появиха се кадри от големия лъскав купон на bTV
15:25 / 17.09.2025
Водещият на новото предаване: Който не го хареса, да ми удари шам...
13:15 / 17.09.2025
Бутонът за допълнителна центрофуга на пералнята може да ви спести...
12:57 / 17.09.2025
Waze обнови софтуера си заради камерите за средна скорост
11:20 / 17.09.2025
Експерт: Перете кърпите си за баня през няколко дни!
16:15 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става н...
08:17 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Избор на председател на БОК
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: