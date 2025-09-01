ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
Пътят до щастливата развръзка обаче не бил никак лек за изпълнителката. В напреднала бременност тя претърпяла инцидент в центъра на София - паднала в шахта и едва не си счупила крака. За щастие, отървала се само с уплах. Малко по-късно бебето се родило с леки усложнения и се наложило да прекара 10 дни в кувьоз. След като укрепнало, Рут го гушнала за първи път и двамата били изписани заедно от болницата в стабилно състояние.
След раждането певица сподели вълнението си в емоционален пост в социалните мрежи: "Този мой рожден ден е специален. Посрещам го не с чаша вино, а в болнична стая, вързана за системи и машини, но с най-широката усмивка, защото той реши да се появи на бял свят точно един ден преди моя рожден ден и да ми подари най-важната титла в живота ми - тази на майка! Животът вече не е същият. По-хубав е!"
На следващия ден Рут навърши 35 години - рожден ден, който няма да забрави никога. Въпреки че е свикнала с големи сцени и бурни аплодисменти, певицата признава, че майчинството е най-силното преживяване в живота й.
"През последните месеци преминах през неща, които дори не съм вярвала, че мога да нося на гърба си едновременно – подготвяне на мащабно събитие, два огромни международни проекта, преподаване, завършване на ключово изследване за музикалния сектор и пътувания до над 30 държави! Всичко това, докато преминавам през невероятни физически и емоционални трансформации, които само бременността може да донесе!", споделяла е червенокосата изпълнителка.
Сега Колева иска да си даде време и почивка, да се съсредоточи върху грижата за малкия Езра, а голямата сцена временно остава на заден план. Певицата вярва, че скоро ще се върне и към другата си страст – пътешествията, но в първите месеци най-важно за нея е новото семейство.
Певицата, която от малка е обиколила света заедно с баща си – легендарния щангист Неделчо Колев, сега мечтае за по-спокойно и хармонично бъдеще със съпруга си Логин. Той има големи деца от първия си брак, но с настоящата му жена вярват, че именно малкият Езра ще им донесе ново начало и ще ги сплоти още повече.
Рут вече мисли и за бъдещето. Тя признава, че мечтае и за второ дете. "Искам да си имам и момиченце - едно малко копие на мен. Щом Езра поотрасне, ще работим и за дъщеря", казва с усмивка Колева. Тя вярва, че така семейството ѝ ще бъде пълно, а щастието – двойно, пише HotArena.
Коментари (0)
