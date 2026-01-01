ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Рут Колева: Най-голямата победа е просто да не се откажеш
В емоционален пост във фейсбук профила си певицата и културен продуцент разкрива как между кувьоза, реанимацията и страха е продължила да работи, за да оцелее – не като герой, а като човек.
Колева разказва, че на 17 април е родила Езра, а на следващия ден – 18 април – е бил рожденият ѝ ден. Детето е било в кувьоз, тя – в реанимация, без възможност дори да го види. Вместо да се срине, е писала имейли с екипа на Massive Attack – не от амбиция, а като форма на спасение.
"Това не е геройство. Това е моят начин на оцеляване", признава тя. И е категорична, че през тази година е платила висока лична цена – между майчинството и работата е жертвала себе си. И посочва болезнена истина: от жените често се очаква да бъдат "свръхчовеци“ – да издържат, да мълчат и това да се приема за нормално.
Ето как звучи поста й:
"2025-та година за мен се побира в едни 24 часа - между 17 и 18 април.
На 17-ти родих Езра. На 18-ти беше моят (и на брат ми) рожден ден. Езра беше в кувьоз, аз в реанимация, и не можех да го видя. И вместо да откача, седях и пишех имейли с агенцията на Massive Attack.
Това не е геройство. Това е моят начин на оцеляване.
Обичам работата си. Тя ме е спасявала много пъти - и тогава ме спаси от това да се разпадна. Между работата и Езра най-много жертвах себе си. И си давам сметка, че никой няма да каже "евала“ за това. Такова е проклятието да си жена - очаква се да си свръхчовек. Да издържиш. Да си тиха. Да е "нормално“. За първи път в живота си го изпитах толкова брутално, тази година.
През 2025 в България доведох Massive Attack, James Bay, Michael Kiwanuka, Molchat Doma, още много артисти, както и европейския комисар по култура - с когото министърът (на културата) си направи няколко много хубави снимки. Без простичкото "евала“, че някой всъщност е свършил работата.
Не го пиша за признание. Пиша го, за да остане записано. Че културата тук се прави от хора, които плащат лична цена. Че зад "успехите“ стоят безсънни нощи, страх, вина и инат. И че понякога най-голямата победа е просто да не се откажеш.
В този ред на мисли, моето "евала“ тази година отива при следните души.
Хора, които поставиха човешкото пред личния интерес.
Васил Терзиев - който тихо, без шум и без лични претенции помогна София Лайв Фест да се случи. И който се бори сам със зверски схеми и корупция, които с години натрупване са превърнали прекрасния ни град в декор на евтин хорър.
Найден Тодоров - с нечовешкия си талант и присъствие ми върна любовта към сцената и към музиката. И ме накара да се чувствам уверена в себе си, дори когато гласът ми е с тон надолу.
Екипите на София Лайв Фест и Музикалната конференция SoAlive - свръхчовеци. Хора, които ме карат да мечтая за по-добър свят с хора като тях: вярващи, вдъхновяващи и истински.
Пепи - който два месеца носи целия продукционен товар на фестивала на гърба си. Без да ме занимава с нищо.
И на на последно място - всички които излязоха да протестират и казаха ФАКЮ на мръсната свиня.
Заради тези хора си струва.
Вси-чко-то."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2840
|предишна страница [ 1/474 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Доста известна и жена на още по-известен поема "Преди обед"?
17:35 / 01.01.2026
Nova телевизия вече с нова визия
16:47 / 01.01.2026
След като я уволниха, Цънцарова влиза в политиката
13:03 / 01.01.2026
Женско поле е име от миналото на емблематичен български град, на ...
08:30 / 01.01.2026
Най-често използваните от българите турски думи
08:20 / 01.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдещ...
07:15 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS