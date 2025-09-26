ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Русокоса красавица е гаджето на Давид от "Биг брадър"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:40Коментари (0)192
©
Гаджето на Хитлера, какъвто прякор му лепнаха феновете в мрежата заради автентичния мустак, е сладка русокоска с пленителни очи.

Двойката се запознава онлайн, докато участникът все още е в чужбина. Започват кратка авантюра, но скоро се разделят заради разстоянието. Съдбата си знае работата и няколко години по-късно двамата решават да си дадат втори шанс. За целта Брадъра си хваща куфарите и се изстрелва към България при своето момиче, пишат от "Уикенд".

"Първоначално Анастасия не одобряваше влизането ми в "Биг Брадър“. Беше я страх да не се натискам с някакво момиче там. Няма как да се случи, защото тя е единствената жена в живота ми. Обичам си Насето много и някой ден ще се оженя за нея“, категоричен е Давид във визитката си. За радост на зрителите мацката е разбрана и пуска съквартиранта в новото приключение.

Още с встъпването си в риалитито Хитлера предизвика истински фурор. Колоритно е не само малкото му мустаче, но и  вълшебният му хляб.

"Баба ми получи диабет и започнах да си гледам в алтернатива една жива закваска. С нея й правя хлебец. Закваската се казва Лили“, разкри чудакът, който живее с възрастната жена в софийското село Владая.

Давид е от смесен брак - майка му е българка, а баща му - немец. Преди да си дойде у нас, завършва бизнес училище в Германия. За крехките си две десетилетия вече е работил на три места - в колцентър, в месарница и като адвокат. Истинската му страст обаче е месенето на хляб.

"Сега, като бия в "Биг Брадър“, ще си отворя една пекарна в Софията и там ще работим с Насито. Аз ще оправям печивата, а тя ще оправя касата и всичко друго по организацията“, мечтае си владаецът.


Още по темата: общо новини по темата: 1442
26.09.2025 Честито: Стягат сватба
26.09.2025 Легендарно предаване се завръща
26.09.2025 Тежки снимки за Мария Силвестър завършиха със среднощен рев
26.09.2025 Гришо е във вихъра си, но не в тениса
26.09.2025 Започнаха снимките на най-новия български филм
26.09.2025 Холивудски секссимвол опроверга слуховете на сватбата си
предишна страница [ 1/241 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Гришо е във вихъра си, но не в тениса
14:57 / 26.09.2025
Мишо Белчев с прекрасна сватба на сина си
12:09 / 26.09.2025
Родена е на днешния ден преди 46 години, позната е на всички бълг...
09:32 / 26.09.2025
Вече и татуировките им са еднакви
09:24 / 26.09.2025
Невероятен ден и приятна промяна за някои зодии днес
05:45 / 26.09.2025
София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на...
23:03 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:01 / 24.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВиК авария в "Прослав"
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: