Русата Златка обясни за кривия си силикон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:08
©
От известно време Златка Райкова е в Гърция със семейството си – с мъжа си Карен Хачатрян и двете деца. Голямото е плод на любовта й с Благой Георгиев – Джизъса, но арменецът го гледа като свое. Блондинката редовно пуска снимки по бански и прави впечатление, че силиконът в бюста й изобщо не стои симетрично. Имплантите на русата фурия са се разместили, но на нея изобщо не й пука.

Феновете на бившия еротичен модел не пропускат да коментират, че силиконът ѝ е крив. "Единият ми мускул е по-силен и притиска импланта при определени движения, затова изглежда така. На мен не ми пречи",  категорична е Златка.

Тя разкри и една от тайните си за свежа кожа: мие лицето си само с ледена вода. Не пропуска обаче да се разкрасява и с дермални филъри. Според всеобщото мнение, даже е прекалила. Последователите на Райкова в инстаграм отдавна са забелязали понапомпани скули, обемни устни и брадичка, която може да цепи тикви. Блондинката обаче не се дава на злобни коментари. Тя се хвали, че тренира пет пъти седмично и не спира да работи. Има свой бизнес с дрехи и с добавки за отслабване. Твърди, че клиентите й са във възторг. Най-големият почитател на продуктите бил съпругът й Карен. След сватбата им преди почти две години той значително се ошишка и още не може да свали напълно излишните кила.

Златка и Карен сключиха брак през 2023 г., но семейната идилия не мина без сътресения. Тържеството бе пищно и на него присъстваха много популярни личности. Родителите на Карен обаче не харесват Златка и дори не бяха сред гостите. В един момент двойката бе на ръба на развода заради взаимни изневери – клюките по техен адрес се лееха като шампанско на светско парти.

Отдавна се говори, че Райкова многократно кръшкала на Карен с мъжа на Преслава – Павел Лазаров. От друга страна, Хачатрян не стоял кротко до жена си и невръстното им дете.

Щом узнал, че е рогоносец, той също започнал да се заглежда по чуждо. На арменеца, който е с десетина година по-млад от Златка, му писнало да се прави на примерен баща и се върнал към нощния живот. Той редовно ухажвал засукани дами по заведенията, с доста от тях стигал и до леглото, издават запознати.

Въпреки цялата драма съпрузите някак си успяха да изгладят различията, а сега релаксират на море в Гърция с двете си деца. Първородният син на Златка обаче не е от Карен, а от футболиста Благой Георгиев – Джизъса. С него отношенията й са, меко казано, ледени – даже спомените за любовта им не могат да ги стоплят.

Златка направи и друго неочаквано признание в социалната мрежа. Оказва се, че зад бронята от мигли, екстеншъни и напомпани устни се крие чувствителна душа. Да, същата Златка, която обикновено виждаме с каменно лице в инстаграм, си поплаквала за най-дребното нещо. 

"Много съм емоционална. Лесно плача!“, призна самата тя, разбивайки мита за "желязната блондинка“. В същото време обаче плеймейтката мобилизира всичките си сили, ако някой се опита да навреди на семейството й.

Има едно нещо, свързано с визията, което терзае Райкова от известно време. Силиконката бързо успя да си свали излишните килограми, натрупани през втората бременност, Но има увисване на кожата на корема, което още не е оправила. Блондинката е молила почитателите си да й препоръчат лекар, който би могъл да се справи с проблема. Райкова няколко пъти е лягала под ножа за пластични операции, така че няма страх отново да го направи, пише "Уикенд".


