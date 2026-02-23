ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Рупецова скочи на "Ергенът"
Писателката на книги за просперитет и скандалната бивша на Мартин Николов, известен като Елвиса, отговори на въпрос на свои фенове защо името ѝ продължава да се споменава в предаването.
"Явно имат нужда от рейтинг и не се справят без моето име“, заяви Рупецова.
"Убеждавам се, че в екипа на Ергенът има не един женомразец. Отказвам да приема, че качествата на жената се определят и доказват през шиенето на чорапите на мъжа във времена, в които нови чорапи струват 1 евро. Тази година подборът на дами видимо е насочен към силни, независими и борбени жени с кариера и въпреки това е налице опит за унижение на жената от страна на екипа. Съжалявам, че въпреки цялата си независимост и постижения, все още чуваме жените да казват: "За мен не е обидно да шия чорапи!"
Съжалявам, че нито една дама не стъпи достатъчно уверено върху постиженията и независимостта си, за да попита продуцента и редакторите толкова ли пък не са имали късмета да срещнат жена, която да ги вдъхновява и съживява, че виждат в женската енергия само миене на чинии и шиене на чорапи!
И тук идва въпросът: във времена, в които жените са независими, образовани и лоялни, какво тези мъже слагат на масата?", написа тя в своя Instagram профил.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3500
|предишна страница [ 1/584 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Битката в "Капките" е вече факт
09:12 / 23.02.2026
Жени Калканджиева скърби: Стана внезапно, не си празнувах рождени...
08:25 / 23.02.2026
Днес става на 49, но отдавна не сме го гледали по телевизията
20:45 / 22.02.2026
Какво представлява плоскостъпието при деца и покрива ли НЗОК коре...
19:57 / 22.02.2026
Лекар: Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са "под...
15:11 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
11:38 / 22.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS