Румънец откри най-дългата змия, регистрирана до момента

© Румънският изследовател Раду Френциу е открил най-дългата дива змия, регистрирана до момента, на остров в Индонезийския архипелаг, съобщават местни медии.



Влечугото е женски питон с впечатляваща дължина от 7,22 метра и тегло 97 килограма. Измерването е извършено с изключителна прецизност, като целият процес е заснет подробно с цел официално вписване в Книгата на рекордите на Гинес.



Змията в момента се намира под грижите на местен природозащитник и е била независимо оценена от Диас Нуграха - гид за дивата природа и оторизиран специалист по змии от Борнео.



"Всяка спирала от мускули на тази змия е истинска сила и сякаш работи независимо. Именно тази мощ впечатлява най-много, заедно със способността ѝ да се адаптира при поглъщането на огромна плячка – дори с размерите на крава, нещо, което повечето хора трудно могат да си представят“, споделя Френциу в интервю за румънската телевизия Digi24.



Изследователят отбелязва още, че макар да са регистрирани случаи на питони, убивали хора на индонезийски острови, подобни инциденти са изключително редки. "Много повече питони и змии се озовават в кухните на местните жители, отколкото местните жители – в коремите на питоните“, подчертава той.



Раду Френциу е родом от град Беюш, в окръг Бихор, но живее в Бали от близо 20 години. Той е запален фотограф и пътешественик, с дългогодишен интерес към дивата природа на Югоизточна Азия.



Според информацията в Книгата на рекордите на Гинес, женският питон е получил името "Ибу Барон“, което в превод означава "баронеса“. Видео с Френциу и змията вече е публикувано на официалната страница на световните рекорди във Facebook, предаде БТА.