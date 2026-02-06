ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Румънец откри най-дългата змия, регистрирана до момента
Влечугото е женски питон с впечатляваща дължина от 7,22 метра и тегло 97 килограма. Измерването е извършено с изключителна прецизност, като целият процес е заснет подробно с цел официално вписване в Книгата на рекордите на Гинес.
Змията в момента се намира под грижите на местен природозащитник и е била независимо оценена от Диас Нуграха - гид за дивата природа и оторизиран специалист по змии от Борнео.
"Всяка спирала от мускули на тази змия е истинска сила и сякаш работи независимо. Именно тази мощ впечатлява най-много, заедно със способността ѝ да се адаптира при поглъщането на огромна плячка – дори с размерите на крава, нещо, което повечето хора трудно могат да си представят“, споделя Френциу в интервю за румънската телевизия Digi24.
Изследователят отбелязва още, че макар да са регистрирани случаи на питони, убивали хора на индонезийски острови, подобни инциденти са изключително редки. "Много повече питони и змии се озовават в кухните на местните жители, отколкото местните жители – в коремите на питоните“, подчертава той.
Раду Френциу е родом от град Беюш, в окръг Бихор, но живее в Бали от близо 20 години. Той е запален фотограф и пътешественик, с дългогодишен интерес към дивата природа на Югоизточна Азия.
Според информацията в Книгата на рекордите на Гинес, женският питон е получил името "Ибу Барон“, което в превод означава "баронеса“. Видео с Френциу и змията вече е публикувано на официалната страница на световните рекорди във Facebook, предаде БТА.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Владимир Зомбори: Изкуството отваря теми, които са табу за общест...
12:46 / 06.02.2026
Шокираща новина за метъл феновете: Twisted Sister отменят световн...
09:00 / 06.02.2026
Първата в попфолка, "майката" на всички, днес става на 59
07:20 / 06.02.2026
Една зодия ще направи грешка, друга ще бъде в особена ситуация, а...
07:10 / 06.02.2026
Голям празник отбелязваме, близо 20 имена черпят на 6 февруари
07:00 / 06.02.2026
Три зодии се събират с бившите си през февруари
23:00 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS