|Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
"Днес за последен ден водя "Сделка или не". Радвам се, че пак съм тук, но емоцията е особена – все пак това е последният ми епизод“, обърна се Луканов към зрителите.
Не пропусна и да се пошегува с Банкерът, който се включи по телефона: "Радва се, че ме чува за последен ден? И аз се радвам, че ви чувам за последен ден! Да не мислите, че ми е много приятно? Вие все гледате как да прецаквате участниците.“
Героинята в епизода бе Даниела Кирилова от Мадан, майка на две деца, която мечтаеше да си тръгне с поне 10 000 лева за ремонт и обзавеждане на новия си апартамент. Вместо това късметът й поднесе горчив финал – напусна студиото само с 5 лева в джоба. "Дани, за съжаление не направи финала на седмицата такъв, какъвто исках. Но помнете – ние много ви обичаме“, утеши я Луканов.
Въпреки че не каза директно "сбогом“, думите му оставиха вратичка за ново завръщане в бъдеще. Засега обаче мястото му отново се връща в ръцете на Ненчо Балабанов, който поема шоуто от понеделник.
