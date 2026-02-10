Ромина Тасевска била на косъм от смъртта, след като се преобръща с кола и лежи цели два месеца с натрошен таз в "Пирогов"

© Водещата на телевизионното предаване "Съдебен спор" Ромина Тасевска сбъдна мечтата си да има нов дом за голямото си семейство. Двамата със съпруга си Дарко Тасевски, бивш футболист на "Левски" и национал на родината си Северна Македония, започнаха строежа на къщата си преди няколко години. Идеята на младите родители на три деца е да подсигурят жилище с по-голям двор, където Дария, Давид и Антонио да играят на воля.



Ромина и Дарко са семейство от 13 години. Заради кариерата на съпруга си, бившата "Мис България 2010" зарязва своята. Двойката живее на различни места по света близо десетина години - Израел, Тайланд, а Ромина се посвещава изяло на семейството и отглеждането на децата.



От няколко години Тасевски са на българска земя, децата растат бързо и нуждата от по-просторен дом нараства.



"Една дългоочаквана мечта за мен и моето семейство се сбъдна. Не по начина, по който очаквахме, а по начина, по който е трябвало. Вярвай, че Бог има по-добър план за теб!", сподели водещата на "Съдебен спор" и показа ключовете от новата къща.



"Мис България 2010" е дълбоко вярващ човек, признава тя. Не случайно на ръката си има татуиран надпис: "Аз принадлежа на Бог".



Животът на Poмина се преобръща месеци преди да спечели титлата за най-красива българка, когато претърпява много тежък инцидент. Красавицата е на косъм от смъртта, след като се преобръща с кола и лежи цели два месеца с натрошен таз в "Пирогов". Ромина и приятели решават да ce отдадат на екстремни преживявания. Тя обаче e много ядосана, защото преди това е скъсана на шофьорски изпит, припомня "Минаха години".



В това особено емоционално състояние пришпорва машината и се хвърля в дере. Приятелите я изваждат и закарват в "Пирогов", където остава два месеца. Вследствие на дългото лечение се налага да прекъсне следването си по биология в Софийския университет. Възстановяването е продължително и мъчително. С месеци красавицата се придвижва с патерици, които запазва за спомен. От този тежък и преломен момент е и татуираният надпис на ръката й.



"Тогава осъзнах, че човек трябва да се радва, на живота и да го живее пълноценно, а не просто да съществува все едно по задължение. Да обича и да уважава близките си, защото в такива моменти те са единствените хора, на които може да разчита. Осъзнах, че е важно да сме благодарни и да даваме най-доброто на всички около нас. Постоянно си говорим, че трябва да сме добри, но не винаги го правим. Това на ръката ми не е просто надпис, аз силно вярвам в Господ. Вярата ме спасява, когато съм имала своите моменти на потъване, когато съм се чувствала напълно сама", споделя Ромина.



Вярата я води и когато решава да поеме по нов път - този на водеща на "Съдебен спор". В онзи период тя е един от пенелистите в предаването на Гала "На кафе". Тогава дните на Ромина са плътно ангажирани - от сутрин до вечер е заета, включително на празниците и през лятната ваканция. Лишава от време семейството си, а това никак не й харесва, защото знае, че не е правилно. Наясно е, че трябва да направи промяна, силно се моли за нея и вярва, че Господ ще начертае вярната й посока. Резултатът не закъснява – поканена е за водеща на съдебното риалити, чието лице повече от десет години е Нана, разболялата се от рак, която е с изключително висок зрителски рейтинг.



Ромина се впуска в новата си роля на водеща на "Съдебен спор" със солидна и мистична подкрепа от страна на Гала. Освен ценни съвети, водещата на "На кафе" подарява на доскорошната си колежка талисман за късмет. Началото за Ромина обаче е трудно. Зрителите са свикнали с Нана, обичат я и с резерви приемат заместничката й, която открито критикуват.



C всяко следващо предаване бившата миска трупа знания в правната материя, става все по-уверена и се представя все по-добре на малкия екран.



"Нещата потръгнаха с вярата в мен и един малък талисман, който винаги ще пазя", споделя Ромина. Какъв е той, хубавата водеща не разкрива, защото смята, че човек трябва да пази съкровените си тайни.