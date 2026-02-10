ИЗПРАТИ НОВИНА
Ромина Тасевска била на косъм от смъртта, след като се преобръща с кола и лежи цели два месеца с натрошен таз в "Пирогов"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:48
©
Водещата на телевизионното предаване "Съдебен спор" Ромина Тасевска сбъдна мечтата си да има нов дом за голямото си семейство. Двамата със съпруга си Дарко Тасевски, бивш футболист на "Левски" и национал на родината си Северна Македония, започнаха строежа на къщата си преди няколко години. Идеята на младите родители на три деца е да подсигурят жилище с по-голям двор, където Дария, Давид и Антонио да играят на воля.

Ромина и Дарко са семейство от 13 години. Заради кариерата на съпруга си, бившата "Мис България 2010" зарязва своята. Двойката живее на различни места по света близо десетина години - Израел, Тайланд, а Ромина се посвещава изяло на семейството и отглеждането на децата.

От няколко години Тасевски са на българска земя, децата растат бързо и нуждата от по-просторен дом нараства.

"Една дългоочаквана мечта за мен и моето семейство се сбъдна. Не по начина, по който очаквахме, а по начина, по който е трябвало. Вярвай, че Бог има по-добър план за теб!", сподели водещата на "Съдебен спор" и показа ключовете от новата къща.

"Мис България 2010" е дълбоко вярващ човек, признава тя. Не случайно на ръката си има татуиран надпис: "Аз принадлежа на Бог".

Животът на Poмина се преобръща месеци преди да спечели титлата за най-красива българка, когато претърпява много тежък инцидент. Красавицата е на косъм от смъртта, след като се преобръща с кола и лежи цели два месеца с натрошен таз в "Пирогов". Ромина и приятели решават да ce отдадат на екстремни преживявания. Тя обаче e много ядосана, защото преди това е скъсана на шофьорски изпит, припомня "Минаха години".

В това особено емоционално състояние пришпорва машината и се хвърля в дере. Приятелите я изваждат и закарват в "Пирогов", където остава два месеца. Вследствие на дългото лечение се налага да прекъсне следването си по биология в Софийския университет. Възстановяването е продължително и мъчително. С месеци красавицата се придвижва с патерици, които запазва за спомен. От този тежък и преломен момент е и татуираният надпис на ръката й.

"Тогава осъзнах, че човек трябва да се радва, на живота и да го живее пълноценно, а не просто да съществува все едно по задължение. Да обича и да уважава близките си, защото в такива моменти те са единствените хора, на които може да разчита. Осъзнах, че е важно да сме благодарни и да даваме най-доброто на всички около нас. Постоянно си говорим, че трябва да сме добри, но не винаги го правим. Това на ръката ми не е просто надпис, аз силно вярвам в Господ. Вярата ме спасява, когато съм имала своите моменти на потъване, когато съм се чувствала напълно сама", споделя Ромина.

Вярата я води и когато решава да поеме по нов път - този на водеща на "Съдебен спор". В онзи период тя е един от пенелистите в предаването на Гала "На кафе". Тогава дните на Ромина са плътно ангажирани - от сутрин до вечер е заета, включително на празниците и през лятната ваканция. Лишава от време семейството си, а това никак не й харесва, защото знае, че не е правилно. Наясно е, че трябва да направи промяна, силно се моли за нея и вярва, че Господ ще начертае вярната й посока. Резултатът не закъснява – поканена е за водеща на съдебното риалити, чието лице повече от десет години е Нана, разболялата се от рак, която е с изключително висок зрителски рейтинг.

Ромина се впуска в новата си роля на водеща на "Съдебен спор" със солидна и мистична подкрепа от страна на Гала. Освен ценни съвети, водещата на "На кафе" подарява на доскорошната си колежка талисман за късмет. Началото за Ромина обаче е трудно. Зрителите са свикнали с Нана, обичат я и с резерви приемат заместничката й, която открито критикуват.

C всяко следващо предаване бившата миска трупа знания в правната материя, става все по-уверена и се представя все по-добре на малкия екран.

"Нещата потръгнаха с вярата в мен и един малък талисман, който винаги ще пазя", споделя Ромина. Какъв е той, хубавата водеща не разкрива, защото смята, че човек трябва да пази съкровените си тайни.







Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

