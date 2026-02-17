Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа

© Роксана и съпругът ѝ Мариян Митев-Неч, които отпразнуваха любовта си с пищна сватба през лятото на 2024 г., са построили къщата на мечтите си.



Имотът е в родния град на певицата – Кнежа, и вече е почти готов. Оставали им довършителни работи и да решат дали да имат басейн в просторния си двор. Така или иначе, изпълнителката няма търпение със семейството й да влязат в новия си дом. "Надявам се догодина да го осветим", похвали се певицата, която беше сред участниците в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител, който ще представи България на "Евровизия 2026".



Роксана стартира житейския си път тъкмо от Кнежа, по-точно от ромския квартал в града, а днес е сред актуалните имена в бранша, радва се на завидна кариера и много почитатели. Певицата, която има двама сина от предишни връзки, и мъжът ѝ живеят в луксозен апартамент в баровска кооперация в столицата.



"Няма как да не се чувствам горда, когато постигам такива неща. Аз не забравям откъде съм тръгнала – от един малък град, от един малък квартал – от ромската махала в Кнежа", сподели Роксана във влога на младия брокер Николай-Емил Шопов, в който показа апартамента си.



Досега певицата беше разкривала само малка част от жилището. Направи го през февруари миналата година, малко след като с мъжа ѝ го закупиха. Двамата вдигнаха голям купон за освещаването на апартамента. Сред гостите имаше и известни имена от бранша, а Роксана пя цяла вечер. Още тогава се говореше, че жилището на гласовитата ромка е около 200 кв. м.



Наистина изглежда голям, видя се тези дни, когато певицата показа апартамента при последната си медийна изява. Къс коридор дели входната врата от входа. Едната стена е в огледални плоскости, но не се разбра дали са врати на гардероб. Може би не са, защото се видяха доста обувки, подредени по протежението на коридора – чак до огромния телевизор. До него пък се извисява грамадна тонколона – Роксана разполага с озвучителна техника, която мъжът ѝ монтирал, за да репетира и вкъщи.



Холът продължава в трапезария и кухненски кът, така че става дума за едно голямо отворено пространство. Роксана и мъжът й са избрали кухнята им да е само от шкафове. До тях има една витрина, в която симпатичната циганка е подредила наградите, които е получавала през годините.



В спалнята си певицата и мъжът ѝ също разполагат с голям телевизор. Двамата обичали да разпускат, като гледат филми. Често след това се вдъхновявали да кроят планове за съвместния си живот. Роксана, която обича да релаксира още с игра в телефона си, както и с турски сериали. Певицата не показа банята. Не издаде и дали има още стаи в апартамента. Затова пък се видя луксозното изпълнение на общите части в баровската кооперация, в която Роксана живее със семейството си.



На етажа ѝ даже има голям скрин и картина. От асансьора живеещите в кооперацията имат достъп до фитнес зала на популярна верига, ресторант със здравословно меню за спортуващите, както и друг, в който можели да "нахранят и малко по-мазно" певицата. Роксана сподели, че прекарва доста време в този ресторант. Даже се чувства като у дома си. Така че изглежда не готви често в луксозния си апартамент.