ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Родопското одеяло – символ или практичност?
Родопското одеяло – символ или практичност?
В много български домове, гардеробите пазят родопски одеяла – тежки, бодливи, но безспорно топлещи, защото са от чиста вълна. За поколението над 50 години това е наследство, символ на българщината и дори потенциален златен ресурс, ако решим да го продадем онлайн на чужденци. Но има уловка – пералнята се оказва враг номер едно. Пране на тепавица е почти невъзможно в градски условия като София, а пералнята е абсурд. Така одеялото се превръща в ценен, но неудобен спомен.
Младите и новите завивки
За младите хора одеялото е предимно неудобство. Те предпочитат леки, лесни за поддръжка завивки, които се перат без мисъл и са приятни на допир. Олекотените завивки не само улесняват живота, но и поддържат топлината, без да потят и бодат.
Практичен трик за родителите и бабите
Как да убедите баба, че новото одеяло е достатъчно? Обяснете й, че чисто практическите предимства са неоспорими: лесно пране, лекота, възможност за бързо проветряване. Родопското одеяло може да се запази като сувенир или да се продаде – печалба и спомен едновременно.
Кой печели битката?
В края на деня победителят зависи от това, какво ценим повече: носталгията и културното наследство или удобството и модерния уют. За младите домът е място за практичност, топлина и лесна поддръжка. Родопското одеяло остава героят на миналото, олекотената завивка – на настоящето.
И така, тази зима можем да се насладим на топлина без бодливи изненади и тежест, като все пак оставим място за малка носталгия в гардероба.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Известен продуцент днес става на 54, преди година го забъркаха в ...
09:02 / 27.10.2025
Жените да не използват остри предмети днес
08:03 / 27.10.2025
Понеделникът е успешен за едни зодии и не съвсем за други, вижте ...
07:00 / 27.10.2025
Гаджето на Рачков: Мили, Митко
17:13 / 26.10.2025
Христо Стоичков излиза на концерт
12:08 / 26.10.2025
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в д...
09:55 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Георги Тошев тръшна вратата на bTV
14:07 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS