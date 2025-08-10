ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Роди им се бебе номер две!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:43Коментари (0)916
©
Тенис легендата Рафаел Надал и съпругата му Мария Перейо вече се радват на второто си дете - син на име Мигел. 

Бебето се роди на 7 август в болница в Палма де Майорка, като семейството напусна лечебното заведение вчера.

"Всичко мина много добре и майката и детето са здрави", съобщиха от близкото обкръжение на семейството, цитирани от испанските медии.


Още по темата: общо новини по темата: 796
10.08.2025 Цвети Стоянова бременна от Куката
10.08.2025 Алекс Сърчаджиева загатна със снимка, че вече има мъж до себе си
09.08.2025 Луиза Григорова: Вече нищо не изглежда далечно и невъзможно
09.08.2025 Дъщерята на Ози Озбърн, която остана далече от прожекторите
09.08.2025 Меган Маркъл се изправя пред съда
09.08.2025 Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
предишна страница [ 1/133 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Ваня Григорова пусна своя нестандартна снимка
09:52 / 10.08.2025
Много богат българин, собственик на най-голямата верига болници, ...
09:11 / 10.08.2025
Mahmut Orhan с грандиозно парти в България, стотици се събраха!
21:34 / 09.08.2025
Роби за предложението за брак и сватбата: Лутах мислите си
17:11 / 09.08.2025
Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
15:02 / 09.08.2025
Диди иска да се завърне
14:05 / 09.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Лято 2025
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: