Роди им се бебе номер две!

© Тенис легендата Рафаел Надал и съпругата му Мария Перейо вече се радват на второто си дете - син на име Мигел.



Бебето се роди на 7 август в болница в Палма де Майорка, като семейството напусна лечебното заведение вчера.



"Всичко мина много добре и майката и детето са здрави", съобщиха от близкото обкръжение на семейството, цитирани от испанските медии.