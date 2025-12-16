ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Родена е в руски град, който сега е с друго име, прие исляма, а днес става на 50
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:52Коментари (0)1287
©
Албена Валентинова Вулева е родена на днешния 16 декември през 1975 година в Ленинград, днес Санкт Петербург. Започва кариерата си като "момиче на късмета“ на Къци Вапцаров. Телевизионна водеща е на българското телевизионно предаване "Сигнално жълто“. Вулева е работила в телевизиите "ВЕК“, "Евроком България“, а от 2002 г. работи в телевизия "СКАТ“.

През март 2011 г., поканена от Люба Кулезич, на 3 април 2011 г. стартира новото светско развлекателно предаване "Панаир на суетата“ по TV 7. Предаването е свалено от ефир в края на януари 2012 г. В началото на октомври 2013 г. Албена Вулева се завръща в ефир с най-новото си авторско предаване "Психодиспансер“ по "Евроком“, което се излъчва всеки петък от 23:00 часа, като пилотният брой е излъчен на 4 октомври 2013 г.

На 15 септември 2014 влиза във "VIP Brother: Образцов дом“. Участието й се превръща в едно от най-запомнящите се. Стига до финал, завършвайки на пета позиция.

Майка ѝ е рускиня – Людмила Захажаева-Николова, а баща ѝ българин – Валентин Николов. През 2018 г. влиза в Big Brother: Most Wanted.  Шокира всички с променения си външен вид и обявява, че е приела исляма.

Към края на 2021 г. Вулева се изявява в социалните мрежи, където споделя случките и неволите в живота си. Няколко пъти седмично излъчва на живо в популярната платформа за видеосподеляне YouTube, в която каналът ѝ има над 10 000 последователи.


Още по темата: общо новини по темата: 2604
16.12.2025 »
16.12.2025 »
16.12.2025 »
16.12.2025 »
16.12.2025 »
16.12.2025 »
предишна страница [ 1/434 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
"Като две капки вода" 14 е вече факт
10:01 / 16.12.2025
Ето защо го определиха като "таланта на България": На 5 научих та...
22:58 / 15.12.2025
Роден е в град София, днес навърши 32
22:13 / 15.12.2025
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Минал и през трите национални телевизии днес става на 46
13:16 / 15.12.2025
Мисис Вселена 2025 предупреди за козметиката
21:02 / 14.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Български футболисти в чужбина
България в еврозоната
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: