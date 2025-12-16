ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родена е в руски град, който сега е с друго име, прие исляма, а днес става на 50
През март 2011 г., поканена от Люба Кулезич, на 3 април 2011 г. стартира новото светско развлекателно предаване "Панаир на суетата“ по TV 7. Предаването е свалено от ефир в края на януари 2012 г. В началото на октомври 2013 г. Албена Вулева се завръща в ефир с най-новото си авторско предаване "Психодиспансер“ по "Евроком“, което се излъчва всеки петък от 23:00 часа, като пилотният брой е излъчен на 4 октомври 2013 г.
На 15 септември 2014 влиза във "VIP Brother: Образцов дом“. Участието й се превръща в едно от най-запомнящите се. Стига до финал, завършвайки на пета позиция.
Майка ѝ е рускиня – Людмила Захажаева-Николова, а баща ѝ българин – Валентин Николов. През 2018 г. влиза в Big Brother: Most Wanted. Шокира всички с променения си външен вид и обявява, че е приела исляма.
Към края на 2021 г. Вулева се изявява в социалните мрежи, където споделя случките и неволите в живота си. Няколко пъти седмично излъчва на живо в популярната платформа за видеосподеляне YouTube, в която каналът ѝ има над 10 000 последователи.
