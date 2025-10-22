Родена е в София, името й се състои от пет части и умее да пее красиво

© Прея-Ейрин-Комфорт Рекс Осасей, по-известна само като Прея, е българска поп певица. Родена е на 22 октомври 1994 година в София. Когато е на 11 месеца, баща ѝ загива в катастрофа.



Първата повява на Прея е в дебютния сезон на музикалното състезание X Factor през 2011 година. Ключов момент е участието ѝ в риалити шоуто Музикална академия през 2013 г., където отпада на крачка от финала. Музикален продуцент на тв формата е Монте Мюзик, затова от лейбъла веднага я забелязват и ѝ предлагат договор. Тя подписва в началото на 2014 г., което поставя началото на музикалната ѝ кариера.



Прея издава дебютния си сингъл "Малките неща“, който се радва на огромен успех. Дни след излизането му, песента става една от най-въртените в родния ефир и успява да надвие конкуренцията на световни актуални хитове като Bailando на Енрике Иглесиас, Adrenalina на Уизин, Дженифър Лопес и Рики Мартин, и Happy на Фарел Уилямс.



Музиката е композирана от самата Прея, с помощта на Любен Христов и Графа. По-голямата част от текста също е написана от изпълнителката, в съавторство с Илия Григоров. Видеоклипът към сингъла е дело на режисьорите Велина Балинова, Надя Войнова и техния екип.



Малко известен е фактът, че първоначалната версия на "Малките неща“ е авторското парче Guilty Pleasure Store, което Прея изпълнява заедно с момчетата от група Smooth. Песента има подобно звучене и е с английски текст. Представена е на ежегодния музикален фестивал "Spirit of Burgas“ през 2012 г.