Родена е в Русия, но става известна в България с друго име
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:39Коментари (0)138
Галина Курдова, по-известна като Галя, е българска поп изпълнителка от руски произход. Родена е в град Сургут в Русия, Ханти-Мансийски автономен окръг на 17 август 1978 г., но 3 години по-късно се премества и от 1981 г. живее в България и е израснала в Ямбол.

Майка ѝ е рускиня, баща ѝ е българин. Учила е в руско училище и в езикова гимназия. Завършила е тюркология в Софийския университет "Климент Охридски“. Започва да пее още от малка в хорове и свири на пиано. 

Стартира професионалната си музикална кариера през 1998 г., като пее в албум с денс ремиксове на група "Диана експрес". Дебютира на сцена в конкурса "Откритие“, в чието жури е нейният бъдещ колега Миро. Песента, с която участва Галя, е на Тони Бракстън. Медийна популярност придобива по-късно с участието си в дуета КариZма, заедно с Миро. Двамата създават дуета по времето, когато работят в клуб "Опера“ като пеещи сервитьори.

През 2000 г. озвучава песни на анимационните филми "Американска приказка“ и "Земята преди време“.

През 2001 г. "КариZма“ дебютира с първия си официален сингъл – "Рискувам да те имам“, с което придобива сериозна популярност. Пет години след официалния дебют е издаден първият дуетен студиен албум – "Еклисиаст“. През 2007 г. дуетът се разпада и всеки един от двамата изпълнители започва да изгражда своя солова музикална кариера.

Галя издава своя дебютен солов сингъл "3 минути до шоу“ през 2009 г., а една година по-късно – своя втори сингъл "Другата част“.

След дълга пауза през 2020 г. се завръща в медийното пространство с участието си в осмия сезон на "Като две капки вода“.


