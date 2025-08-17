ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Родена е в Русия, но става известна в България с друго име
Майка ѝ е рускиня, баща ѝ е българин. Учила е в руско училище и в езикова гимназия. Завършила е тюркология в Софийския университет "Климент Охридски“. Започва да пее още от малка в хорове и свири на пиано.
Стартира професионалната си музикална кариера през 1998 г., като пее в албум с денс ремиксове на група "Диана експрес". Дебютира на сцена в конкурса "Откритие“, в чието жури е нейният бъдещ колега Миро. Песента, с която участва Галя, е на Тони Бракстън. Медийна популярност придобива по-късно с участието си в дуета КариZма, заедно с Миро. Двамата създават дуета по времето, когато работят в клуб "Опера“ като пеещи сервитьори.
През 2000 г. озвучава песни на анимационните филми "Американска приказка“ и "Земята преди време“.
През 2001 г. "КариZма“ дебютира с първия си официален сингъл – "Рискувам да те имам“, с което придобива сериозна популярност. Пет години след официалния дебют е издаден първият дуетен студиен албум – "Еклисиаст“. През 2007 г. дуетът се разпада и всеки един от двамата изпълнители започва да изгражда своя солова музикална кариера.
Галя издава своя дебютен солов сингъл "3 минути до шоу“ през 2009 г., а една година по-късно – своя втори сингъл "Другата част“.
След дълга пауза през 2020 г. се завръща в медийното пространство с участието си в осмия сезон на "Като две капки вода“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 896
|
|предишна страница [ 1/150 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Тази уникална българка днес навърши 87 години
18:11 / 16.08.2025
Д-р Неделя Щонова веща по всички теми, сега пак се изказа многосл...
18:35 / 16.08.2025
Неочаквана изненада през лятото за една зодия
14:45 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
13:47 / 16.08.2025
Бивш Ерген с вълнуваща премиера в Пловдив: Такова нещо не е праве...
13:14 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS