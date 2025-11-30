ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Родена е в Пловдив, днес стана на 38, но проблем в семейството отложи купона
През 2006 г. Николета участва в конкурса "Мис Плеймейт“, организиран от сп. "Плейбой“. Тя е най-младата участничка, но печели първото място.
Лозанова се е снимала и в клиповете на българските певци Азис, Андреа, Лияна, Борис Дали, Устата, Константин, Емилия и във видео на сръбския певец Кеба.
През 2022 г. Николета Лозанова издава биографична книга. Тържеството за рождения ден на Николета днес няма да се състои, а причината е тежката здравословна криза, сполетяла бащата на половинката й.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2394
|предишна страница [ 1/399 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
16:24 / 30.11.2025
Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
14:25 / 30.11.2025
Мария Илиева: Бях почти 100 килограма
13:47 / 30.11.2025
Гаф на Мария Захарова, свързан с България, предизвика присмех
12:02 / 30.11.2025
Шеф Токев: Това е голяма крачка към по-нататъшното кулинарно разв...
10:31 / 30.11.2025
Лияна влезе в болница
20:56 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS