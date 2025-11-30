Родена е в Пловдив, днес стана на 38, но проблем в семейството отложи купона

© Николета Лозанова е родена на 30 ноември 1987 г. в Пловдив. През 2006 г. завършва средно образование със специалност икономика в гимназия "Константин Величков“ в Пловдив. На 9 октомври 2011 г. Николета сключва брак с футболиста Валери Божинов. Лозанова и Божинов имат дъщеря, родена на 1 април 2012 г. Лозанова има и второ дете – отново момиче, от футболиста Николай Михайлов, родена на 10 март 2024 г.



През 2006 г. Николета участва в конкурса "Мис Плеймейт“, организиран от сп. "Плейбой“. Тя е най-младата участничка, но печели първото място.



Лозанова се е снимала и в клиповете на българските певци Азис, Андреа, Лияна, Борис Дали, Устата, Константин, Емилия и във видео на сръбския певец Кеба.



През 2022 г. Николета Лозанова издава биографична книга. Тържеството за рождения ден на Николета днес няма да се състои, а причината е тежката здравословна криза, сполетяла бащата на половинката й.