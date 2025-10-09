ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родена е точно преди 86 години в наш град, чието име вече не е същото
Работи в Драматично-куклен театър (Враца), Драматичния театър "Сава Огнянов“ в Русе, Драматичния театър "Н. О. Масалитинов“ в Пловдив (1966-1972) и Народния театър "Иван Вазов“ от 1972 година.
Играе и на сцената на Театър 199, на чиято Стена на славата могат да бъдат видени нейните отпечатъци. Член е на Съюза на артистите в България от 1960 година.
Първата роля на Мария Стефанова на професионалната театрална сцена е в спектакъла "Емилия Галоти" на Лесинг в театъра във Враца. Следват ролите в Русенския театър, а после и в театъра в Пловдив. Всички роли в тези театри и срещите ѝ с режисьорите се превръщат в нейния втори театрален университет. В Пловдив работи с режисьорите Христо Христов, Пантелей Пантелеев, Любен Гройс, Крикор Азарян. Играе Настася Филиповна в "Идиот“, Ния в "Преспанските камбани“, Катерина в "Укротяване на опърничавата“, Костанда в "Свекърва“.
Мария Стефанова е поканена в Народния театър след поредния "Преглед на българската драма и театър“ и поредните награди, с които заслужено е удостоена. Първата ѝ среща е с режисьора Кръстю Мирски в ролята на Гурмижска от "Лес“ на Островски. Следват години с незабравими превъплъщения в различни роли. Сред тях са Нора от "Душата на поета“, Масларска от "Милионерът“, Гертруда в "Хамлет“, Гонерил в "Крал Лир“ и много, много други.
През 2018 г. по покана на директора Мариус Донкин, Мария Стефанова се завръща на сцената на Народния театър след 25 години отсъствие и прави изключителен фурор с ролята си в "Три високи жени“ от Едуард Олби (реж. Стефан Спасов). За ролята си на жената А тя получава и наградата "Аскеер“. През 2019 г. е премиерата и на другия спектакъл с нейно участие в Народния театър – "Моята скъпа лейди“ от Израел Хоровиц (реж. Стилиян Петров), в който играе в компанията на Емануела Шкодрева и Михаил Билалов.
Носителка е на званията "заслужил артист“ и "народен артист“. Награда ИКАР 2023 за "Чест и достойнство“.
