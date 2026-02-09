Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, който има същото име като нейното

© София Маринкова е българска актриса. Родена е на 9 февруари 1991 г. в град Търговище. Завършва паралелката по изобразително изкуство във Второ СОУ "Професор Никола Маринов“, след което следва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“.



Влиза в класа на Веселин Ранков. По-късно, после се прехвърля в класа на професор Стефан Данаилов и завършва през 2016 г.



Докато е във втори курс, Маринкова се явява на кастинг за сериала "Женени с деца в България“. Избрана е да играе дъщерята на Бикови, заради което от брюнетка става блондинка.



От 2016 до около 2021 г. е на щат в "Театър София“, където играе в постановките "Женитба“, "Пипи“, "Малката морска сирена“, "Питър Пан“, "Анна Каренина“ и "Закачане“.



Честит 35-ти рожден ден на прекрасната София Маринкова!