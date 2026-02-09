ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, който има същото име като нейното
Влиза в класа на Веселин Ранков. По-късно, после се прехвърля в класа на професор Стефан Данаилов и завършва през 2016 г.
Докато е във втори курс, Маринкова се явява на кастинг за сериала "Женени с деца в България“. Избрана е да играе дъщерята на Бикови, заради което от брюнетка става блондинка.
От 2016 до около 2021 г. е на щат в "Театър София“, където играе в постановките "Женитба“, "Пипи“, "Малката морска сирена“, "Питър Пан“, "Анна Каренина“ и "Закачане“.
Честит 35-ти рожден ден на прекрасната София Маринкова!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3310
|
|предишна страница [ 1/552 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Вайбър" въвежда нова функция за България
12:40 / 09.02.2026
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026
Днес е особен ден: Четири зодии остават под пари
08:40 / 09.02.2026
Кристо Стоичков ще изиграе Христо Стоичков
22:32 / 08.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с ин...
12:53 / 08.02.2026
Деси Стоянова: Много пъти съм се връщала към датата 6 февруари 20...
10:42 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS