|Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Кариерата на Валя Балканска започва през 1960 година, като солистка в Държавния ансамбъл за народни песни и танци "Родопи“ − Смолян. По повод 60-ата си годишнина и за изключителни постижения в областта на певческото изкуство през 2002 г. Валя Балканска е наградена с орден "Стара планина“. През 2003 година получава Награда "Нестинарка“ на Международния фолклорен фестивал в Бургас.
Номинирана е за държавната награда "Св. Паисий Хилендарски“ за 2005 г. През декември 2005 г. народната певица получава своята звездна плоча в българската Алея на славата. За нея дъщерята на Николай Хайтов, Елена Хайтова, пише книгата си "Сама сред звездите“.
Най-известният ѝ запис − самостоятелно изпълнение на песента "Излел е Делю хайдутин“ − е направен в края на 60-те години на ХХ век от американския изследовател на българския фолклор Мартин Кьонинг и е издаден на плоча в САЩ. Няколко години по-късно екземпляр от плочата попада сред закупените за прослушване записи при подготовката на Златната плоча − послание от Земята, което да полети извън пределите на Слънчевата система на борда на два идентични космически летателни апарата от програмата "Вояджър“ на НАСА.
Песента е включена в окончателната 90-минутна селекция от музикални произведения от Карл Сейгън и полита най-напред на "Вояджър 2“, който е изстрелян 20 август 1977 г., а две седмици по-късно − на 5 септември 1977 г. − и на "Вояджър 1“. На 25 август 2012 г. "Вояджър 1“ става първият обект с човешки произход, който напуска Хелиосферата и навлиза в Междузвездната среда.
В репертоара й влизат песни като "Шар планино", "Девойко, бално ли ти е", "Триста са пушки пукнали", "Хайдутине се молеха", "А бре, юначе лудо и младо", "Горо ле, горо зелена" и други.
Честит рожден ден на голямата Валя Балканска!
