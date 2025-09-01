Родена е на днешния ден преди 69 години, никой не знае цялото й име

© Катерѝна Илѝева Евро̀копиева, известна още като Катя (Катето) Евро, е българска актриса, която е най-популярна със своята роля във филма "Оркестър без име“.



Родена е на 1 септември 1956 г. в София. Работила е в Студия за игрални филми "Бояна“ (от 1980 г.), а по-късно и в телевизионното предаване "Клуб НЛО“ през 90-те години по БНТ. Снимала се е във втория брой на българското издание на списание "Плейбой“. Участвала е в конкурса за наградите на телевизия ММ.



На 26 март 2007 г. влиза във ВИП къщата на предаването "Биг Брадър“ като участник във втория сезон на Vip Brother, където завършва на 4-то място, прекарвайки 33 дни в предаването. Същата година става ко-водеща на бившия си съквартирант във формата, Азис, в собственото му предаване "Вечерното шоу на Азис“ по TV2. През 2013 г. води обедния блок "Усещане за жена“ по TV7, а в предаването "Терминал 7“ има кулинарна рубрика.



През 2019 г. е водеща е на ТВ играта "Игрите на звездите“ по bTV, както и на кулинарното шоу на БНТ "Бързо, лесно, вкусно“. Участвала е в "Черешката на тортата“. Жури е в предаването "България търси талант“ през 2019 (сезон 6), 2021 (сезон 7) и 2022 година (сезон 8).



Член на Съюза на българските филмови дейци (от 1990 година). През 2021 г. получава наградата "Celebrity инфлуенсър“. Майка е на актьора Александър Кадиев.