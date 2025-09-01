ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Родена е на днешния ден преди 69 години, никой не знае цялото й име
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:32Коментари (0)673
©
Катерѝна Илѝева Евро̀копиева, известна още като Катя (Катето) Евро, е българска актриса, която е най-популярна със своята роля във филма "Оркестър без име“.

Родена е на 1 септември 1956 г. в София. Работила е в Студия за игрални филми "Бояна“ (от 1980 г.), а по-късно и в телевизионното предаване "Клуб НЛО“ през 90-те години по БНТ. Снимала се е във втория брой на българското издание на списание "Плейбой“. Участвала е в конкурса за наградите на телевизия ММ.

На 26 март 2007 г. влиза във ВИП къщата на предаването "Биг Брадър“ като участник във втория сезон на Vip Brother, където завършва на 4-то място, прекарвайки 33 дни в предаването. Същата година става ко-водеща на бившия си съквартирант във формата, Азис, в собственото му предаване "Вечерното шоу на Азис“ по TV2. През 2013 г. води обедния блок "Усещане за жена“ по TV7, а в предаването "Терминал 7“ има кулинарна рубрика.

През 2019 г. е водеща е на ТВ играта "Игрите на звездите“ по bTV, както и на кулинарното шоу на БНТ "Бързо, лесно, вкусно“. Участвала е в "Черешката на тортата“. Жури е в предаването "България търси талант“ през 2019 (сезон 6), 2021 (сезон 7) и 2022 година (сезон 8).

Член на Съюза на българските филмови дейци (от 1990 година). През 2021 г. получава наградата "Celebrity инфлуенсър“. Майка е на актьора Александър Кадиев.


Още по темата: общо новини по темата: 1045
01.09.2025 PR или истинска любов - тя е на 58, той на 73
01.09.2025 Ивана: Не ти трябва друго
31.08.2025 Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
31.08.2025 Патрашкова блесна с екстравагантни очила, цената им е зашеметяваща
31.08.2025 Жената на Башар Рахал с интересно увлечение
31.08.2025 Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
предишна страница [ 1/175 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
08:58 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същ...
20:23 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
15:34 / 31.08.2025
Зрители: В този формат не жените, а мъжете са дъно!
15:01 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредит...
12:25 / 31.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
10:02 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
08:44 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична за сватбата
Михаела Филева категорична за сватбата
11:40 / 30.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: