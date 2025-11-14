ЗАРЕЖДАНЕ...
Родена е на днешния ден преди 55 години в Панагюрище
Играе също така в Сатиричния театър "Алеко Константинов“, общински театър "Възраждане“ и Театър "Българска армия“. Изпълнява роли в постановки като "Завинаги… и още един ден“ от Милорад Павич, "Кожа и небе“ от Димитре Димов, "По-големият син“ от Александър Вампилов, "Бягащи странници“ от Алексей Казанцев и други.
Първият филм, в който се снима през 1989 година се каза "Кмете, кмете". През годините следват филмите "Аритмия" през 1992 г, "Сезонът на канарчетата" през 1993 г, "Суламит" през 1997 г, "Асистентът" и "Емигранти" през 2002 г, "Изпепеляване" през 2004 г, "Време за жени" през 2007 г, "Джулай" от 2012 г и "Съдилището", от 2014 година. Има роли и в чуждестранни кино-продукции като "Версенженторикс“ (2001), "Air Marshal“ и "I Am David“ (2003), "Икона“ (2005), където партнира на Патрик Суейзи), "The Abandoned“ (2006) и други.
Телевизионна водеща на предаването за българско кино "Понеделник 8 и 1/2“ по БНТ (1998 – 2001). От 2012 до 2013 г. играе ролята на Катерина Андонова в българския сериал на bTV "Къде е Маги?“.
Красивата актриса Параскева Джукелова печели голямата награда “Златна роза" за “най-добра женска роля", още с дебюта си в киното, във филма на Евгений Михайлов “Сезонът на канарчетата" през 1994 г. Десет години по-късно тя получава същото отличие за въздействащото й изпълнение в “Изпепеляване" на Станимир Трифонов.
Параскева има десетки роли в киното, включително и в чужди продукции, където си е партнирала с известни холивудски актьори. Популярност й носят и изявите в сериалите “Столичани в повече", “Къде е Маги?" и “Пътят на честта". Признава, че изпитва удоволствие да види нещо, сътворено от собствените й ръце, като дори е изработвала рокли, които са дизайнерски модели.
