Родена е на днешната дата в Мездра, убиват приятеля й пред очите й и оцелява по чудо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:29
©
Цеци Красимирова е родена на 24 януари 1980 г. в Мездра. Завършва хореографското училище в Елин Пелин със специалност "Народни танци“. Играе в танцов ансамбъл "Росна китка“ (1989 – 1993 г.) при ръководител Петър и Бисер Григорови, ансамбъл "София“ (1993 – 1995 г.), "Шопски ансамбъл“ (1995 – 2000 г.) с главен хореограф Ради Радев.

Стартира модната си кариера в редица детски ревюта в началото на 90-те години на двадесети век. Забелязана е от модна агенция "Визаж“ и през 1995 г. официално става модел. На 17 години се явява на конкурса "Мис Шопкиня“ (1997 г.), където печели първото място, а в журито е и българският писател прозаик Дончо Цончев.

В същата година Цеци печели и Best Model of Bulgaria (1997 г.), а вследствие на това и правото да участва в конкурса Best Model of the World. Там печели титлата Best Model of Europe – събитие, което поставя началото на нейната световна кариера. В този момент обаче Цеци временно се оттегля от подиума заради бременността си. След бременността си тя напълнява с близо 45 кг, но успява да отслабне в рамките на седем месеца и половина, за да се върне на модната сцена с мерки 90-61-91 см.

Впоследствие работи като рекламно лице и хореограф на модни ревюта и конкурси. За кратко е телевизионна водеща. Занимава се професионално и с интериорен дизайн. Работи като модел в България (от 1995 г.), Турция (1996 – 1998 г.), Германия (1997 г.), Италия (2000 – 2002 г.), Египет (2001 г.), Испания.

Някои от марките, с които е работила са "Долче & Габана“, "Версаче“, "Булгари“, "Нина Ричи“, Stephane Rolland, "Москино“ и други. Цеци се е появява на кориците на много български списания. Снима телевизионни клипове и реклами. Участва в музикалните клипове на Азис, Стоян Петров, Люси Иларионов, Cankan и други, а през 2010 г. е телевизионна водеща в предаването "Високи токчета“ по bTV.

Красимирова се появява в новините на CNN във връзка с приятеля ѝ Константин Димитров, който е застрелян на 6 декември 2003 г. на площад "Дам" в Амстердам. Куршум, минал през него, я ранява в главата. Красимирова преминава през редица операции, лечения и възстановяване при лекари в Нидерландия, Германия и Франция. През 2010 г. се премества в Барселона (Испания).


Статистика: