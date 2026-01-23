ЗАРЕЖДАНЕ...
|Роден в Шумен бизнесмен днес става на 62, от 32 години живее в САЩ
Създава компаниите "София Мюзик Ентърпрайсис“, "Хърбър Айлънд Рекърдс“ и други. Понастоящем е телевизионен и музикален продуцент. Водещ на вечерното шоу "Денис и приятели“, което дебютира на 18 април 2011 г. по БНТ и продуцент на предаването "Търси се...“ по bTV.
Женен е за телевизионната водеща Наталия Симеонова, с която са разделени, но не разведени. Поддържат приятелски взаимоотношения и заедно се грижат за дъщеря си.
Денис напуска България, като през 1994 г. успя да се уреди със самолетен билет за световното първенство по футбол в САЩ. Отпрашвайки на футболна екскурзия, където нашите "лъвове“ от четата на Пената станаха четвърти в света, Денис решава да остане зад Океана и да не се връща у нас.
Честит 62-ри рожден ден!
