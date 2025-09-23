Роден е на днешния ден преди 74 години

© Милко Калайджиев е артистичният псевдоним на Михаил Панайотов Калайджиев — български фолк певец, роден на 23 септември 1951 г. в Свиленград.



По-известни негови песни са "Къде си, батко?“, "Хей, малката!“ и "GSM“. Известен е не само в България, но и в чужбина — изнасял е много концерти в Турция, Македония и други страни.



През 2004 г. участва в телевиозонното предаване на bTV — "Вот на доверие“. Гостувал е преди това и в "Шоуто на Слави“. Последно участва в предаването на bTV "Twister" с водеща Нели. Там влиза в ролята на фотограф.



Нашумя отново с влизането си в къщата на ВИП Брадър 3. Издаван е от "Пайнер Мюзик".