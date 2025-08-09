ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Роби за предложението за брак и сватбата: Лутах мислите си
Празненството се състоя в тесен семеен кръг в столицата, а подписът е бил преди няколко дни.
"Преди три дни станахме официално сем. Николови. Вчера отпразнувахме този повод в голям мащаб и нямаме търпение да споделим снимки и от специалния ден - сватбата“, написа булката Пламена Християнова в социалните мрежи.
Според споделени видеа Роби и Пламена са се изявявали и на сцената - той е пял, а тя на барабани, каквато всъщност е и професията й. Освен Юли и Крис със семействата си специални гости са били и музикантите Тино и Ника. "Моят живот е публичен... Дори годеницата ми Плами е неотлъчна част от бранда ми. Тя е на сцената с барабаните, тя е на концертите, тя е актриса във видеата ни... Не крия това, ние имаме хубава любов“, сподели пред "Телеграф“ Роби преди няколко месеца. Двамата се запознали преди 4 години. когато той организирал първия си концерт.
"Търсех си барабанист, един приятел ми я препоръча. Приказката е от приятелство в любов. Спомням си, че много я харесвах. Влюбих се в добротата й, в красотата й, в общите ни възгледи. Тя ме разбира изключително лесно. Грижи се за мен“.
Роби разказа и как е дошло предложението за брак. "Тя е от Добрич. Миналата година решихме да по-пътуваме малко за празниците. Бях купил пръстен, исках да го направя в една спокойна обстановка. Отидохме до Каварна, бяхме на морето, бях си приготвил реч и паднах на коляно. Трепетите бяха сипни, когато се лутах а мислите си - кога и къде да й предложа. Знаех, че това е най-правилното решение на света.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 790
|
|предишна страница [ 1/132 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
15:02 / 09.08.2025
Диди иска да се завърне
14:05 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, в Пловдив празнува голямо събитие
10:55 / 09.08.2025
Иван Звездев се ожали
09:02 / 09.08.2025
Днес тя става на 63
07:20 / 09.08.2025
Честваме апостола, заменил Юда, редки имена празнуват днес, в сил...
07:00 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS