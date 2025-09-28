ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол
Той честити на българският отбор от сцената на Националния стадион "Васил Левски" и призова публиката да ги аплодира. Това става ясно от видеа, споделени в социалните мрежи.
"България на финал. Това е уникално!", каза той и призова всички да аплодират успеха им.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 328
|предишна страница [ 1/55 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са...
22:19 / 28.09.2025
Вижте какво се случва в Гърция!
21:02 / 28.09.2025
Велика българка днес става на 64
19:58 / 28.09.2025
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
16:11 / 28.09.2025
Можете да получите сериозни пари, ако решите да продадете стария ...
14:05 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външ...
12:27 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Веселин Маринов изтегли огромен кредит, влага парите в нов бизнес
12:37 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS