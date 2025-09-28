ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол
Автор: Илиана Пенова 23:02 / 28.09.2025Коментари (0)345
©
Роби Уилямс поздрави българските национали за успеха им на Световното първенство по волейбол. Това се случи по време на концерта му в София.

Той  честити на българският отбор от сцената на Националния стадион "Васил Левски" и призова публиката да ги аплодира. Това става ясно от видеа, споделени в социалните мрежи.

"България на финал. Това е уникално!", каза той и призова всички да аплодират успеха им.


Още по темата: общо новини по темата: 328
28.09.2025 »
28.09.2025 »
28.09.2025 »
28.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са...
22:19 / 28.09.2025
Вижте какво се случва в Гърция!
21:02 / 28.09.2025
Велика българка днес става на 64
19:58 / 28.09.2025
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
16:11 / 28.09.2025
Можете да получите сериозни пари, ако решите да продадете стария ...
14:05 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външ...
12:27 / 28.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:30 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Веселин Маринов изтегли огромен кредит, влага парите в нов бизнес
Веселин Маринов изтегли огромен кредит, влага парите в нов бизнес
12:37 / 27.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пожари 2025
Национален отбор на България по волейбол
Предметът "Добродетели и религии" в училище
Пожар изпепели покрива на НГПИ "Тревненска школа"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: