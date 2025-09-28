Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол

© Роби Уилямс поздрави българските национали за успеха им на Световното първенство по волейбол. Това се случи по време на концерта му в София.



Той честити на българският отбор от сцената на Националния стадион "Васил Левски" и призова публиката да ги аплодира. Това става ясно от видеа, споделени в социалните мрежи.



"България на финал. Това е уникално!", каза той и призова всички да аплодират успеха им.