ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Репортерка напусна bTV с емоционални думи
Казвам “довиждане" на телевизията, в която пораснах – и в професията, и в живота. bTV Новините бяха адреналин и уют, сцена и училище.
С бързането, живите връзки, извънредните ситуации и пулса, който ускорява секунди преди ефир.
Сега е време за нова посока. Благодаря на всички колеги за доверието, подкрепата, споровете, смеха и всичко между тях", съобщи Николета Хаджийска.
Тя бе репортер в bTV новините. Работата ѝ в сферите на образованието и здравеопазването се фокусира основно върху ефекта, който пандемията от COVID-19 има върху образователната система. Специално място в работата и сърцето й заемат “красивите умове" на България – учениците с международни постижения и отличия.
Родена и израснала е в Пазарджик. Продължава образованието си в столицата, където завършва журналистика в Софийския университет. Носител е на Годишната стипендия на Надежда Дженева за постижения в журналистиката и е отличена с приза “Скритото добро" за репортажите си в социалната сфера. Присъединява се към екипа на bTV през 2016 година.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1028
|предишна страница [ 1/172 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Популярна водеща на Нова телевизия слиза от екран, ясно е кой ще ...
21:42 / 29.08.2025
Емануела стана жертва на измама
20:24 / 29.08.2025
Талантлива и успешна българска актриса днес става на 39
15:04 / 29.08.2025
Любимо телевизионно предаване се завръща в ефир след 2 години пау...
10:40 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS