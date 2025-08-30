Репортерка напусна bTV с емоционални думи

© "Трудно се побират повече от 9 години в няколко снимки. И доста по-трудно в няколко изречения.



Казвам “довиждане" на телевизията, в която пораснах – и в професията, и в живота. bTV Новините бяха адреналин и уют, сцена и училище.



С бързането, живите връзки, извънредните ситуации и пулса, който ускорява секунди преди ефир.



Сега е време за нова посока. Благодаря на всички колеги за доверието, подкрепата, споровете, смеха и всичко между тях", съобщи Николета Хаджийска.



Тя бе репортер в bTV новините. Работата ѝ в сферите на образованието и здравеопазването се фокусира основно върху ефекта, който пандемията от COVID-19 има върху образователната система. Специално място в работата и сърцето й заемат “красивите умове" на България – учениците с международни постижения и отличия.



Родена и израснала е в Пазарджик. Продължава образованието си в столицата, където завършва журналистика в Софийския университет. Носител е на Годишната стипендия на Надежда Дженева за постижения в журналистиката и е отличена с приза “Скритото добро" за репортажите си в социалната сфера. Присъединява се към екипа на bTV през 2016 година.