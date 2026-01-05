ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Рени премина през сериозни изпитания
"Много са ми мили тези кадри. Всеки път, когато ги гледам, се вълнувам. В началото синовете ми не бяха съгласни да ги пускам, но успях да ги убедя", признава в предаването "Тази събота и неделя" Рени.
Неотдавна певицата разкри, че не е виждала сина си от дълго време, след като той напуснал семейното жилище и започнал самостоятелен живот с подкрепата на баща си. Рени премина през сериозни изпитания, свързани с него, тъй като той бе поел неблагоприятен път. Но изглежда, че всичко вече е зад гърба им. Фолк звездата вече спокойно говори за децата си, въпреки че признава:
"Аз и с първата, и с втората ми бременност винаги съм искала да имам момиче. Впоследствие реших, че е по-добре, че Господ ми е дал момчета. По-лесно се гледат, не им трепериш чак толкова много", откровена е изпълнителката, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2864
|
|предишна страница [ 1/478 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Зимният Кръстовден пречиства някои зодии, други влизат в нов ритъ...
23:00 / 04.01.2026
Мари на Гала направи още една изненада
21:12 / 04.01.2026
Любими на хиляди хитови предавания се завръщат
19:34 / 04.01.2026
Астрологът Силва Дончева: Чудовищна криза през февруари, може да ...
15:30 / 04.01.2026
Честито на Христо Шопов!
14:55 / 04.01.2026
Млада художничка превърна жълтите стотинки в красиво изкуство
10:02 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS