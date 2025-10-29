ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Разлютени зрители за "Ергенът: Любов в Рая": Измама, евтин трик
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:19Коментари (0)660
©
"Направо си обиждате зрителите с толкова скапан сценарий! Ние не пасем трева, знаем какво сте направили“, "Евтина измама, евтино изигран ход от страна на сценаристи и редактори! Повече няма да гледам "Ергенът“ – това са само част от стотиците гневни коментари в страницата на романтичното риалити "Ергенът – Любов в рая“. Снощният епизод не само разлюти феновете, но и ги накара да се чувстват измамени заради схемите на продукцията, разкри Intrigi.bg.

Повод за гнева им стана публичният линч към певицата Киара от страна на редакторите, които буквално я разкостиха заради това, че е приела розата на Красимир, в следствие на което Анна-Шермин напусна. 

"Добре ли се чувстваш, след като Шермин си тръгна? Чиста ли е съвестта ти, като й отмъсти? Ти лично ми каза, че не харесваш Краси и не можеш да го понасяш“, обвиняваше я човек от екипа по време на един от синхроните.

Въпреки че подобен разговор между участник и редактор би следвало да остане личен, стана ясно, че от продукцията тайно са разказали всичко на Краси. Още на следващия ден той коренно промени отношението си към Киара, спря да комуникира с нея и видимо й беше обиден заради нещата, които е чул от редакторите.

"Трябваше да оставят нещата да се развиват от само себе си. Уплашиха се, че интригите и циркът свършиха. Изкараха Киара двулична интригантка“, възмутени са феновете. Те смятат, че подобна намеса не само е евтин трик от страна на продукцията, но и измама спрямо участници и зрители с единствената цел да върнат скандалнджийката Шермин в предаването.

"От ден едно Шермин обижда Красимир с грозни думи зад кадър, но не се намери никой от редакторите да разкаже на Краси. Вместо това набедиха Киара. На всички ни стана ясно, че сте му подшушнали какво се случва“, коментират в страницата на риалити шоуто. Феновете са единодушни, че е крайно непрофесионално от страна на продукцията да се намесва в отношенията на участниците по този субективен начин.


Още по темата: общо новини по темата: 1999
29.10.2025 Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
29.10.2025 Есил Дюран скочи на Наталия Киселова
29.10.2025 Чутовен гаф на Nova
29.10.2025 След 4 години герой от "Биг Брадър" най-после призна за раздялата
29.10.2025 Ето я най-новата звездна двойка
29.10.2025 Уилям не може да изгони Андрю, дори и да иска
предишна страница [ 1/334 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
09:04 / 29.10.2025
Кондензът у дома – откъде идва и как да го победим
08:02 / 29.10.2025
Днес навършва 61 години
13:02 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секр...
09:06 / 28.10.2025
Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по с...
09:02 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: