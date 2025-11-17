Разлюби Красимир: Хванаха Киара с нов мъж

© Певицата Киара от "Ергенът: Любов в рая" отново привлече вниманието, този път извън екрана.



Чаровната блондинка е била забелязана в софийско заведение в доста близки отношения с мъж на нейната възраст. Двамата не криели симпатиите си и не спирали с нежностите през цялото време, издават свидетели.



По всичко личи, че връзката на младата изпълнителка с бизнесмена Красимир Томов вече е в миналото. В шоуто тя твърдеше, че има чувства към него, но изглежда страстта им е угаснала бързо след края на предаването.



Припомняме, че собственикът на заложни къщи е на 37 години и по време на участието си в риалити формата се колебаеше между Киара и Анна-Шермин. В крайна сметка, в момента не е с нито една от двете, пише HotArena.