Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:15
©
Бойко Кръстанов преживява най-светлия си период досега, и то без особено желание да го пази в тайна. Усмивката му е по-широка от всякога, проектите му вървят успешно, а до него стои жена, която, според запознати, "буквално го е преродила". Красивата Лидия Василева, току-що дипломирала се в НАТФИЗ, не само е откраднала сърцето на популярния актьор, но и двамата вече гледат смело напред към следваща още по-вълнуваща глава в отношенията им. Лидия е напреднала бременност и съвсем скоро ще дари любимия си с бебе. На последните ѝ снимки в социалната мрежа също ясно си личи коремчето й.

Любовта между Бойко и Лидия започва тихо, почти незабелязано за публиката. Запознават се чрез общи приятели преди близо две години и още от първия разговор между тях припламва особена искра, която трудно се прикрива. Постепенно срещите им стават все по-чести, пътуванията - все по-дълги, а смехът - все повече.

Макар че артистите дълго време избираха да не говорят за връзката си, в началото на тази година решиха да я покажат публично с общ кадър от романтична ваканция в Италия, който моментално предизвика вълна от коментари и одобрение. Бойко нееднократно е споделял пред приятели, че отношенията му с Лидия са изненадващо хармонични. 

"Нямаме скандали. Всичко върви перфектно!", казва той като човек, който е минал през трудни емоционални периоди в миналото.  След болезнената раздяла с колежката му Виттория Николова, актьорът дълго време се бореше с тъгата и разочарованието. Срещата с Лидия се оказала повратна точка в живота му.

Василева също не е обикновена млада актриса. Освен че завършва при проф. Пламен Марков - едно от големите имена в театъра, тя носи спортна дисциплина от годините си като гимнастичка. Първите й професионални роли идват бързо: през 2022 г. в "Горчивите сълзи на Петра фон Кант", а през 2024 г. - в спектакъла "Заклеваш ли се в децата?", редом до Владимир Зомбори и Весела Бабинова. Приятелите на Лидия казват за нея, че е жизнена, целеустремена и амбициозна. След като се дипломира в НАТФИЗ, тя решава, че е готова за нов етап от живота – появата на бебе, но не мисли да се отказва и от кариерата си, а да я съчетава с майчинството.

С партньора й Бойко вече са взели най-важното решение и очакват първото си дете. Новината не е официално потвърдена, но в обкръжението им трудно се сдържат да не коментират вълнението на бъдещите родители. Разликата във възрастта им – повече от десет години в полза на Кръстанов, никога не е била пречка за влюбените. Напротив, изглежда ги допълва: той е по-опитен и балансиран, тя е енергична и вдъхновяваща.

Бойко неведнъж е разказвал за своето детство, белязано от отсъствието на баща му, който напуска семейството, когато с брат му са още малки. Израснал само с майка си, актьорът винаги е носел в себе си обещанието, че един ден ще бъде различен – не отсъстващ, а отдаден и отговорен родител. Мисълта за собствено дете за него не е просто етап, а лична кауза. 

"Не искам да повтарям грешките на баща ми!", споделял е Кръстанов с известна доза огорчение, но е и с надежда, пише actualno.

Днес, в момент на любов, стабилност и зрялост, съдбата му връща онова, което дълго е търсил - спокойствие, подкрепа и дом. С половинката му са напът да се впуснат най-голямото приключение досега. Като човек, който е актьор по призвание и пътешественик по душа, Бойко сякаш най-накрая намира посока, която не завършва с крайна дестинация, а започва с нов живот.


