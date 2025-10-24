ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разкриват световна мистерия - ексхумират тялото на Мерилин Монро
Легендарната сексикона е открита мъртва в дома си на 5 август 1962 г. на 36-годишна възраст. До леглото ѝ са намерени празни опаковки от лекарства, а официалното заключение на властите е "вероятно самоубийство“ вследствие на свръхдоза.
Въпреки това през десетилетията случаят е обгърнат от множество конспиративни теории. Една от най-популярните гласи, че Монро е била убита, за да се прикрият нейните връзки с тогавашния президент Джон Ф. Кенеди и брат му Робърт Кенеди.
Според частен детектив, който от години разследва случая, е настъпил моментът за преразглеждане на доказателствата. "Истината трябва да излезе наяве, независимо от цената. Смъртта на Мерилин Монро тегне като сянка над Лос Анджелис и е време да има справедливост“, заявява той пред медията.
Инициаторите на искането вярват, че съвременните технологии могат да предложат отговори, които са били невъзможни през 1962 г. По-прецизни токсикологични изследвания и ДНК анализи биха могли да разкрият нови факти.
Съмнения в официалната версия изразява и д-р Томас Ногучи, съдебният лекар, извършил първоначалната аутопсия. Той твърди, че ключови проби и органи, взети за анализ, са изчезнали мистериозно от лабораторията. "Това е необичайно и необяснимо изчезване на важни доказателства, които можеха да определят точната причина за смъртта“, коментира Ногучи.
Кончината на Мерилин Монро остава една от най-големите загадки в историята на Холивуд. Въпреки многобройните разследвания въпросите около последните ѝ часове продължават да вълнуват обществеността.
Експертите са на мнение, че една евентуална ексхумация може да даде дългоочаквани отговори, но същевременно рискува да повдигне нови въпроси относно начина, по който е било проведено първоначалното разследване, пише woman.bg.
